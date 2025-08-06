Starkt kvartal för If och fortsatt momentum för personförsäkring under Q2

– Vår storlek och starka marknadsposition är inte bara en konkurrensfördel – den gynnar även våra kunder. Det ger oss betydligt bättre möjligheter att stärka våra digitala lösningar på samtliga marknader, vilket vi vet att våra kunder uppskattar. Under de senaste sex månaderna ökade vår digitala försäljning med 12 procent inom affärsområdet Privat, samtidigt som 65 procent av våra kunder anmälde sina skador digitalt, säger Morten Thorsrud, Ifs VD.

Fortsatt stark tillväxt inom personförsäkring

Efterfrågan på personförsäkringar har ökat markant, med en tillväxttakt på 11 procent under det första halvåret bland privatkunder, samt ett starkt intresse från företags- och industrikunder.

– Våra kunder söker i allt högre grad trygghet för sig själva, sina familjer och sina verksamheter. Hittills under 2025 har vi stöttat kunder med över 27 000 digitala läkarbesök. Vi ser fram emot att bidra till ett skifte där personlig trygghet blir lika viktig att försäkra som materiella tillgångar – som en bil eller bostad, säger Morten Thorsrud.

Små och medelstora företag är ett annat växande segment för If, med ökande efterfrågan på personförsäkringsprodukter. En färsk nordisk undersökning från If visar att småföretag uppfattar långtidssjukskrivningar som en av de största riskerna för verksamheten.

Läs mer i vår senaste ”If helps a lot report”, där vi lyfter några affärsinsikter från det första halvåret 2025 och visar hur vi har hjälpt våra kunder – med särskilt fokus på personförsäkring: https://www.if.se/en/about-if/about-us/if-helps-a-lot-report

Topdanmark officiellt en del av If sedan 1 juli

En viktig milstolpe under det andra kvartalet var förberedelserna inför slutförandet av integrationen med Topdanmark. Den 1 juli välkomnades över 2 000 nya medarbetare till If, och det integrerade bolaget är nu redo att finnas där för ytterligare 100 000 företags- och lantbrukskunder samt över 600 000 nya privatkunder i Danmark. Genom integrationen förenas två starka bolag under en gemensam nordisk struktur, med If som gemensamt varumärke.

– Integrationen av Topdanmark stärker vår position som Nordens största försäkringsbolag, samtidigt som vi har en stark närvaro i Baltikum. Vi har aldrig varit bättre rustade att hjälpa våra över 4,6 miljoner kunder. Vi ser verkligen fram emot möjligheten att leverera ännu bättre kundupplevelser och skapa värde – både för våra kunder och för samhället, säger Morten Thorsrud.

Det svenska resultatet (MSEK)

· Bruttopremieinkomst Q2: 6 355 MSEK (6 290)

· Bruttopremietillväxt Q2 (valutajusterad): 1,8%

· Resultat från försäkringstjänster Q2: 983 MSEK (1 492)

· Totalkostnadsprocent Q2: 79,6 (69,1)

Mer information om det finansiella resultatet för Sampo finns här: www.sampo.com/result