Trump favorit till Nobels fredspris 2025

Donald Trump toppar oddsen för att vinna Nobels fredspris 2025. Enligt Unibet är den amerikanske presidenten favorit att ta hem priset, före Yulia Navalnaya och Volodymyr Zelenskyj.

Efter att ha fått flera uppmärksammade nomineringar under sommaren, bland annat från ledare i Pakistan, Israel och Kambodja, har Trump seglat upp som en av de mest omskrivna kandidaterna. I augusti nominerades han dessutom av både ledarna i Armenien och Azerbajdzjan.

Trump är just nu favorit bland alla listade kandidater i Unibets oddslista, och spelas till låga 2,00 gånger pengarna som vinnare.

Strax bakom i listan finns Yulia Navalnaya, änkan efter den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Bland övriga namn återfinns bland andra FN:s generalsekreterare António Guterres, Greta Thunberg samt organisationer som UNRWA och UNESCO.

– Trump verkar länge haft en dröm om att få Nobels fredspris. Oavsett om den går i uppfyllelse eller inte, så visar hans position i oddslistan att han är en av årets absolut mest omdiskuterade kandidater, säger Raúl Valencia López, marknads- och PR-ansvarig på Unibet.

Odds på Nobels fredspris 2025

Donald Trump 2.00

Yulia Navalnaya 3.25

Volodymyr Zelenskyj 7.00

Alexei Gorinov 15.00

António Guterres 15.00

Greta Thunberg 15.00

UNRWA 15.00

David Attenborough 21.00

Påve Leo XIV 21.00

Sviatlana Tsikhanouskaya 21.00

UNESCO 21.00

Zuriel Oduwole 21.00

Läkare utan gränser 26.00

Julian Assange 26.00

Narges Mohammadi 26.00

Vladimir Kara-Murza 26.00

Malala Yousafzai 31.00

Kailash Satyarthi 34.00

Pedro Sánchez 34.00

Wangari Maathai 34.00

Följ oddsen på Nobels fredspris här.

För mer information, vänligen kontakta:

Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com









Om Unibet

Unibet, som grundades 1997 med mottot “Av spelare, för spelare”, är en av Europas största och snabbast växande aktörer inom onlinespel. Numera ingår Unibet i FDJ UNITED, en av Europas ledande speloperatörer med över 33 miljoner kunder och 5 000 anställda. FDJ UNITED är noterat på Euronext Paris. För mer information, besök: www.fdjunited.com.