Einar Mattssons arkitekturprogram: ”Det visar att vi levererar det vi lovat och bygger det vi ritar”

Arkitektur handlar inte bara om hur byggnader ser ut, utan lika mycket om deras funktion. Den påverkar oss på många sätt och speglar samtiden. Arkitekturen kan också berätta mycket om ett varumärke och dess själ. Vilka egenskaper som präglar husen – både idag och i framtiden. När funktion, materialval och arkitektur samverkar.

– Långsiktighet och kvalitet finns i vårt DNA, precis som för vår grundare Einar. Vi behöver något som tydligt och inspirerande sammanfattar vår filosofi kring design och funktion och visar den röda tråden i våra projekt, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB.

Peter menar att ett företag som är grundat av en byggmästare ska visa att det värnar om hantverket och ser till att funktion, materialval och arkitektur går hand i hand.

Einar Mattssons syn på god arkitektur

Programmet togs fram av projektutvecklingschef Thobias Nilsson och projektutvecklare Eric Dahlén i nära samarbete med Peter Svensson. Målet var att arkitekturprogrammet ska vara ”lättillgängligt och enkelt att snabbt ta till sig”. Därför är det många bilder som visar på bredden i de olika projekten. Programmet finns i en digital version och även en fysisk version, för att kunna ge ut något att bläddra i. Här visas Einar Mattssons syn på vad som är god arkitektur. Arkitekturprogrammet är en vägledning i samarbeten med arkitekter och leverantörer och kan också delas ut till politiker och andra aktörer.

Klimatförändringar påverkar innehållet framöver

Programmet ska hållas levande och ska följa med i de förändringar som hela fastighetsbranschen står inför. Även om Einar Mattsson alltid väger in olika hållbarhetsaspekter i termer av långsiktighet kommer klimatförändringar, nya regler och samhällsutvecklingen i stort göra att husen förändras. Faktorer som kommer leda till uppdateringar i arkitekturprogrammet. Idag nämner arkitekturprogrammet exempelvis klimatpåverkan, solceller och gröna tak. Framöver kommer fler miljöaspekter behöva läggas till liksom information om återbrukade material och liknande.

”Bevis-boken” visar leveranssäkerheten

Affärsutvecklingschef Li Cederwall Frizzo använder programmet i sitt arbete.

– När jag är ute och berättar om oss, våra kvaliteter och våra fantastiska hus, träffar jag alltid många som är nyfikna på Einar Mattsson och vad vi står för. Programmet visar på ett lättöverskådligt sätt vår vision och våra kärnvärden och bilderna visar våra egna genomförda projekt. Jag brukar skämtsamt kalla det en “bevisbok”. Den visar att vi levererar det vi lovat och bygger det vi ritar. Ett syfte är såklart att det ska stärka vår position på Stockholms fastighetsmarknad”, berättar Li.

Hon har fått positiv feedback från kommunrepresentanter. Både om programmets utformning och om hur det stärker Einar Mattssons varumärke. Bland annat eftersom många förknippar arkitektur med fasader och yttre design.

– Att vi även lyfter fram interiörer och gårdar, som inte alltid syns lika mycket, visar att vi verkligen bryr oss om att bygga platser där människor ska trivas, känna sig trygga och må bra, avslutar Li Cederwall Frizzo.