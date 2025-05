Acroud kommenterar nuvarande prestationer och inleder skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Det hänvisas till den omfattande omstrukturering som slutfördes i februari 2025, som gjorde det möjligt för Acroud AB (publ) (”Bolaget” eller ”Acroud”) att stärka sin finansiella ställning och balansräkning, minska sin finansiella hävstång, skapa ett mer hållbart finansiellt ramverk och anpassa sig för framtida tillväxt. Därtill utgjorde förvärvet av de återstående 49% av Acroud Media Ltd, som betalades genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier, en central del av omstruktureringen vilket har och kommer fortsätta att bidra till högre EBITDA.

Det var Acrouds avsikt i samband med omstruktureringen att villkoren (”Villkoren”) för Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2022/2028 med fast ränta och med ISIN SE0017562481 (”Seniora Obligationerna”) och dess superseniora säkerställda obligationer 2025/2028 med fast ränta och med ISIN SE0023615661 (”Superseniora Obligationerna”) och tillsammans med Seniora Obligationerna, ”Obligationerna”) skulle möjliggöra en pro forma-beräkning av koncernens EBITDA, som om Acroud Media Ltd hade varit ett helägt koncernbolag under hela referensperioden, vid prövning av de finansiella kovenanterna enligt Villkoren. På grund av ett förbiseende inkluderades dock inte en sådan pro forma-beräkning i Villkoren och till följd av detta samt en undermålig utveckling för koncernen under det första finansiella kvartalet för 2025, på grund av en rad olika övergående faktorer, förväntar sig Acroud att bryta mot underhållstest-kovenanten (Eng. maintenance test) (räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA) enligt Villkoren för perioden som slutar den 31 mars 2025 (”Förväntade Överträdelsen”).

Acroud informerar om att Bolaget har implementerat en mängd olika projekt inför 2025 och att flera av dessa projekt nu börjar visa positiva resultat, samt att den fulla styrkan hos Acroud Media Ltd, tillsammans med dessa, gör att den underprestation som koncernen uppvisat under det första finansiella kvartalet för 2025 inte bedöms få några långsiktiga konsekvenser för koncernens affärsmodell eller finansiella resultat. Acroud bedömer att affärsresultatet för april har återgått till att vara i linje med budgetförväntningarna och har visat en stark trend mot att uppfylla budgetförväntningarna även för maj.

Acroud meddelar även att Bolaget har inlett parallella skriftliga förfaranden (”Skriftliga Förfaranden”) enligt Villkoren för Seniora Obligationerna och Superseniora Obligationerna, i syfte att korrigera förbiseendet i enlighet med vad som beskrivs ovan, genom att begära att innehavare av Obligationerna godkänner att Acroud, vid beräkningen av koncernens EBITDA för underhållstestet i förhållande till varje referensdatum fram till och med den 31 mars 2026, får inkludera EBITDA för Acroud Media Ltd, pro forma, som om Acroud Media Ltd hade varit ett helägt koncernbolag under hela referensperioden, vilket var i linje med Acrouds avsikt vid ingåendet av Villkoren. Därutöver kommer Acroud att begära att innehavarna av Obligationerna efterger varje uppsägningsgrund som kan uppstå som en konsekvens av den Förväntade Överträdelsen. Om begäran godkänns av innehavarna av Obligationerna skulle underhållstest-kovenanten (räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA) enligt Villkoren för perioden som slutar den 31 mars 2025 pro forma vara lägre än 3,50:1,00, vilket skulle resultera i att de finansiella kovenanterna enligt Villkoren uppfylls.

Acroud har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 6 maj 2025. Utfallet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att de Skriftliga Förfarandena avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 19 maj 2025 och sista dag för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 27 maj 2025.

De tre största obligationsinnehavarna under Senior Obligationerna och obligationsinnehavare som representerar en majoritet av det justerade nominella beloppet under Superseniora Obligationerna har samtyckt till att rösta för förslagen i de Skriftliga Förfarandena.

För mer information om de Skriftliga Förfarandena och en mer detaljerad beskrivning av begäran, vänligen se meddelandena om de Skriftliga Förfarandena på Bolagets hemsida och Agentens hemsida.

För frågor till Agenten kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.

