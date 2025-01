Acroud meddelar om godkännande i det skriftliga förfarandet under utestående obligationslån och utgången av teckningsperioden för super seniora obligationer

Acroud AB (publ) (“Bolaget” eller “Acroud”) meddelar idag att det skriftliga förfarande som inleddes den 18 december 2024 (“Skriftliga Förfarandet”) avseende utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481 (“Obligationerna”) har slutförts framgångsrikt.

Acroud inledde det Skriftliga Förfarandet den 18 december 2024 för att begära att innehavarna av Obligationerna (“Obligationsinnehavarna“) bland annat röstar för de transaktioner som är inkluderade i term sheet för omstrukturering som har ingåtts mellan en obligationsinnehavarkommitté som representerar cirka 42,5% av det justerade nominella beloppet av Obligationerna, Bolagets större aktieägare som representerar 66,9% av rösterna och kapitalet samt andra borgenärer och som anger de huvudsakliga villkoren för Acrouds och dess dotterbolags framtida finansierings- och kapitalstruktur (”Begäran”).

Ett tillräckligt antal Obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Begäran. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarande.

Acroud meddelar även att teckningsperioden för deltagande i emissionen av Super Senior Bonds (såsom definierat i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet) har avslutats. De som har tecknat sig för och blivit tilldelade Super Senior Bonds i enlighet med allokeringsprinciperna kommer att kontaktas direkt av Pareto Securities i egenskap av emissionsinstitut.

Acroud kommer att fortsätta med genomförandet av de planerade transaktionerna i enlighet med vad som anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet i enlighet med den indikativa tidplan som anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet. Den slutliga tidsplanen för genomförandet av de planerade transaktionerna kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande efter att den extra bolagsstämman har hållits den 24 januari 2025.

För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Begäran och de transaktioner som ingår i term sheet för omstrukturering, vänligen se meddelandet om det Skriftliga Förfarandet på Bolagets och Agentens respektive hemsidor.

För frågor till Agenten rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

