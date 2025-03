Acroud offentliggör resultatet av det frivilliga erbjudandet om utbyte av skuld mot aktier till innehavarna av dess obligationer 2022/2028 med ISIN SE0017562481

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Som en del av uppgörelsen, kring den omstrukturering som offentliggjordes den 9 december 2024, åtog sig ACROUD AB (publ) (”Acroud”) gentemot obligationsinnehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av dess utestående obligationer 2022/2028 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”) att erbjuda Obligationsinnehavarna möjligheten att frivilligt byta Obligationer mot ytterligare aktier i Acroud. För att uppfylla detta åtagande initierade Acroud den 20 februari 2025 ett frivilligt erbjudande om utbyte av skuld mot aktier till Obligationsinnehavarna på de villkor som överenskommits i uppgörelsen om omstruktureringen och i enlighet med åtagandet i punkt 11.8 (Frivilligt utbyte av skuld mot aktier (Eng. Voluntary Debt to Equity Swap)) i villkoren för Obligationerna.

Det frivilliga erbjudandet om utbyte av skuld mot aktier har avslutats då anmälningsperioden löpte ut idag, den 11 mars 2025, klockan 15.00 (CET) och Acroud meddelar härmed att ingen Obligationsinnehavare valde att delta i det frivilliga erbjudandet om utbyte av skuld mot aktier.

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

