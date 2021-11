Acroud publicerar delårsrapport jul-sep 2021: Fortsatt stark NDC-tillväxt och förväntningar på den Nederländska marknaden

tor, nov 11, 2021 08:00 CET









Tredje kvartalet 2021

Intäkterna uppgick till 6 448 kEUR (2 376), vilket motsvarar en tillväxt om 172 % (-32 %) och en organisk tillväxt om +0,3 % (-30,2 %).

EBITDA uppgick till 1 258 kEUR (961).

Resultat efter skatt uppgick till 593 kEUR (327). Justerat resultat efter skatt (före justering för valutakursfluktuationer) uppgick till 482 kEUR (162).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,005 EUR (0,004). Justerat resultat per aktie (före justering för valutakursfluktuationer) uppgick till 0,004 EUR(0,002).

New Depositing Customers (NDC) uppgick till 39 632 (5 312), en ökning med 646 % (-57 %).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 664 kEUR (738). Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive en engångsbetalning av skatt i samband med förvärv uppgick till 1 230 kEUR (738).

PERIODEN 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2021

Intäkterna uppgick till 18 227 kEUR (9 133), vilket motsvarar en tillväxt om 100 % (-17 %) och en organisk tillväxt om -13,2 % (-16,7 %).

EBITDA uppgick till 3 857 kEUR (4 199). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, omorganisation och nyemission uppgick till 4 332 kEUR (4 758).

Resultat efter skatt uppgick till 1 073 kEUR (1 941). Justerat resultat efter skatt (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 1 326 kEUR (2 898).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,009 EUR (0,026). Justerat resultat per aktie (justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0,011 EUR (0,038).

New Depositing Customers (NDC) uppgick till 100 867 (25 013), en ökning med 303 % (-24 %).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 641 kEUR (4 806). Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive en engångsbetalning av skatt i samband med förvärv uppgick till 3 592 kEUR (4 806).

Väsentliga händelser under kvartalet

Acroud återupptar sina liveevent genom att lansera den första omgången av The Festival Series in Bratislava. Därmed stärker Acroud sin ställning som brobyggare mellan landbaserad gaming och affiliation för att ge operatörer och spelarcommunities möjlighet att skapa kontakt och samtidigt producera innehåll av hög kvalitet för att stärka sina digitala flaggskeppsprodukter, så som Pokerlistings.com. Det inledande veckolånga eventet har varit en stor framgång och huvudeventet – pokertävlingen – lockade 621 deltagare och stärkte kontakterna med olika operatörer.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Den nederländska marknaden, som är en av de större i Europa, öppnades den 1 oktober 2021. Tio operatörer beviljades licens och fler licenser väntas utfärdas under första kvartalet 2022.

Roderick Attard har utsetts till ny CFO för Acroud. Roderick hade tidigare befattningen som Head of Finance och har omfattande branschkunskap inom iGaming-branschen samt en bakgrund som revisor hos KPMG.

VD-ord: Stark sekventiell NDC-tillväxt

Det gläder mig att vi fortsätter att öka försäljningen sekventiellt och uppnår 6 448 kEUR under tredje kvartalet. Jämfört med motsvarande period förra året ökar vi försäljningen från 2 376 kEUR till 6 448 kEUR och EBITDA ökar från 961 kEUR till 1 258 kEUR, vilket betyder att försäljningen har ökat med 172 % och EBITDA har ökat med 31 %.

Antalet New Depositing Customers (NDC) har ökat kraftigt sekventiellt, med 34 %, till nästan 40 000, vilket tydligt visar att vi är på rätt spår. Jämfört med förra året har tillväxten i NDC ökat mer än tio gånger. Vi har fortsatt att investera aktivt i nya tillväxtsatsningar för framtiden, på bekostnad av kortsiktig lönsamhet, med en EBITDA om 1 258 kEUR, såsom ny SEO strategi samt utveckling av sajter. Det vore fel att säga att vi är nöjda med EBITDA-nivån, men internt är vi säkra på att vi går åt rätt håll och de underliggande nyckeltalen visar en stark utveckling som kommer att bära frukt framöver. Nyckeltal så som NDC-antal och trafiknivåer inom iGaming Affiliation- segmentet ökade sekventiellt med nästan 50 % under det tredje kvartalet tack vare bättre rankningar. Flödet av leads uppvisar också en positiv utveckling, med en ökning på 80%.

Nyöppning av den nederländska marknaden

En av Europas större marknader öppnade igen den 1 oktober. Den nederländska marknaden har tidigare varit en viktig marknad för Acroud, som har haft en stark närvaro och god lokalkännedom där. Under sommaren 2020 anpassade vi vårt produkterbjudande till det nya regelverket på den nederländska marknaden, vilket påverkade våra intäkter negativt.

Jag tror att det som har väckt uppmärksamhet är hur stor marknaden verkar vara, med hänsyn till den information som lämnats av flera operatörer i samband med att regelverket trädde i kraft. För mig visar detta den framtida i ”kraften hos den nederländska marknaden”.

Till en början var det endast tio operatörer som beviljades licens. En andra och större omgång av nya operatörer väntas tillkännages i vår. Öppningen har gått långsammare än väntat, eftersom det är så få licensinnehavare i början, men framtiden på längre sikt kan bäst beskrivas som en ”guldrusch”, vilket innebär att affiliates och i synnerhet Acroud kommer att ha ett gynnsamt läge.

Kärnverksamhet och USA

Vi närmar oss det stora språnget framåt. Ett bevis på det är att vi har sett ett genombrott i början av fjärde kvartalet och våra extra insatser för sökordsoptimering har börjat ge resultat. Framför allt har vi lyckats lyfta en av våra förhållandevis nya sajter till att bli en av våra större tillgångar i termer av både trafik och NDC. Vår strategi är att i första hand arbeta med hybrid- och revenue share- avtal, vilket betyder att det tar lite tid innan ökningarna i NDC ger direkt genomslag på vårt resultat.

Vi håller nu på med att införa vår nya metod på flera sajter och vi börjar redan se positiva signaler, även om vi kan förvänta oss att det tar en viss tid för att få full effekt. Därför är jag säker på att vi kommer att få se en solid organisk tillväxt i vår grundläggande affiliateverksamhet, där vi har höga marginaler, och att vår tillväxt i USA kommer att komma igång igen under 2022.

Produkt- och innehållsstrategi

Behovet av att differentiera och stärka produkterbjudandet blir allt tydligare. Branschen som sådan har historiskt sett varit kraftigt bonus- och erbjudandedriven. Nu börjar vi fokusera mer på rikt innehåll, produktkvalitet och skapande av verkligt värde. Som ett led i detta arbetar vi oförtröttligt för att lägga till unikt värde till våra produkter, såsom dagliga sportuppdateringar, liveströmmar, bettingverktyg och skräddarsydda upplevelser.

Ett annat tydligt bevis på detta är lanseringen av The Festival Series. Detta är ett fysiskt event, men bygger samtidigt en bro mellan landbaserad gaming och affiliation. The Festival Series utökar vår närvaro online kraftigt. Den kan bäst beskrivas som ett enormt online-event under flera månader, som kulminerar i ett veckolångt fysiskt event. Alla kvalificeringsevent hålls online, våra partner är onlineoperatörer och det skapar ett mycket starkt och unikt innehåll för våra produkter, så som Pokerlistings och The Gambling Cabin.

Fortsatt fokus på mjukvarubaserad affiliation

När det gäller vårt SaaS-segment och vårt fokus på mjukvarubaserad affiliation har vi en fortsatt stabil tillväxt. Voonix och programvaran Matching Visions har tagit viktiga steg mot att erbjuda tjänster i nya vertikaler som exempelvis VPN-tjänster och möjligheter att tjäna pengar på strömning av e-sport. Några av våra konkurrenter har försökt och misslyckats med detta, men vår affärsmodell och programvara öppnar helt nya sätt att tjäna pengar för redan etablerade leverantörer av strömmad e-sport och våra första partnerskap inom detta visar hittills att vi har rätt.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har haft ett händelserikt kvartal när det gäller integration och drift. Vårt hårda arbete har börjat bära frukt, med 40 000 NDC under tredje kvartalet, vilket med tiden kommer att ge effekt på EBITDA. Efter det tredje kvartalets utgång öppnade dessutom den nederländska marknaden på nytt, vilket kommer att bli en av våra centrala marknader framöver.

Sammanfattningsvis innehåller framtiden enorma möjligheter för oss – så håll er uppdaterade!

Robert Andersson Malta, 11 november 2021

Acrouds VD Robert Andersson presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://tv.streamfabriken.com/acroud-q3-2021 .

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46856642707

Från Storbritannien: +443333009269

Från USA: +1 6319131422 PIN: 42734059#

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på www.acroud.com och kan ses i efterhand.



Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO

+356 7925 4722

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-mail: info@acroud.com

Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399



Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att pressmeddelanden i fortsättningen enbart kommer att publiceras på engelska. Kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska. Den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar +30 jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. År 2021 lanserade Acroud The Festival Series, som är en tävlingsinriktad Sports Betting, Casino och Pokerupplevelse på flera olika destinationer i Europa. Acroud erbjuder även SaaS (Software as a Service) -lösningar för iGaming-affiliation industrin. Under 2020 och 2021 har ett antal företag anslutit ”på vår resa” och därmed leder flera erfarna profiler inom industrin Acrouds resa för att skapa “The Mediahouse of the Future”. Vårt uppdrag (”mission”) är att förena människor, Content Creators (YouTube, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Vi växer snabbt och är en ledande global aktör i branschen med drygt 90 personer i Malta, Danmark och Sverige. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.









Taggar: