Acroud senarelägger räntebetalning under sitt utestående obligationslån och erhåller standstill från en majoritet av obligationsinnehavarna

Acroud AB (publ) (“Bolaget” eller “Acroud”) meddelar att Bolaget tills vidare kommer att senarelägga räntebetalningen som förfaller den 7 oktober 2024 under Bolagets 225 miljoner kronor seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0017562481 (“Obligationerna”). Acroud meddelar även att Bolaget har ingått ett standstillavtal med vissa större obligationsinnehavare för att få tid att hitta och implementera en långsiktigt hållbar lösning för Bolaget i syfte att stärka dess finansiella ställning och likviditet samt för att hantera kommande förfall för Obligationerna.

I enlighet med villkoren för Obligationerna (“Villkoren“) ska Acroud erlägga kvartalsvisa räntebetalningar till obligationsinnehavarna. Enligt Villkoren ska nästa räntebetalning för Obligationerna erläggas den 7 oktober 2024 (“Räntebetalningen“). Acroud meddelar härmed att Bolaget, med anledning av dess nuvarande finansiella situation och som ett resultat av pågående diskussioner med dess intressenter om att hitta en långsiktigt hållbar lösning för Bolaget, har beslutat att senarelägga Räntebetalningen som förfaller den 7 oktober 2024.

Acroud informerar vidare om att Bolaget har ingått ett standstillavtal med innehavare av Obligationer som representerar ca 54,5% av Obligationernas justerade nominella belopp vilket inkluderar åtaganden att inte vidta några åtgärder enligt Villkoren på grund av senareläggningen av Räntebetalningen.

Acroud arbetar nära tillsammans med vissa större innehavare av Obligationerna, dess huvudaktieägare och andra intressenter för att hitta och implementera en långsiktigt hållbar lösning för Bolaget som ska stärka dess finansiella ställning och likviditet samt för att hantera Obligationernas kommande förfall. En sådan lösning är föremål för godkännande av innehavarna av Obligationer samt andra intressenter och kan innehålla ändrade villkor för Obligationerna såväl som andra transaktioner. Med förbehåll för ett kommersiellt avtal mellan alla parter förväntar sig Bolaget att en lösning kommer att kommuniceras inom en snar framtid.

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att bli “The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi växer snabbt och är fortfarande en ledande global aktör i branschen med drygt 70 personer på Malta, i Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.