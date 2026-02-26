BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2025

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

Summa intäkter 87 KSEK (17).

EBIT -258 KSEK (-430).

Resultat per aktie 0,55 SEK (-0,05).

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER

Summa intäkter 87 KSEK (176).

EBIT -793 KSEK (-1 588).

Resultat per aktie 0,79 SEK (-0,16).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Avtal tecknades om förvärv av 5 556 aktier i Einride AB för totalt USD 100 008 (ca 945 500 SEK), men transaktionen fullföljdes inte då befintliga aktieägare utnyttjade sin förköpsrätt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget offentliggjorde i januari 2026 att investeringen om 1,5 MSEK i eEquity SPV Prisjakt AB ger indirekt exponering mot Prisjakt Holding AB, som för Q4 2025 redovisade nettoomsättning om 170,2 MSEK och EBITDA om 65,2 MSEK (38,3 %).

KOMMENTAR FRÅN VD

STOCKHOLM DEN 26 FEBRUARI 2026

Det fjärde kvartalet 2025 präglades av strategisk disciplin och ett tydligt fokus på att vidareutveckla bolaget som ett entreprenörsdrivet, kapitaleffektivt och långsiktigt investmentbolag.

Jag vill utveckla och förtydliga ett par områden för att ge våra ägare en ännu tydligare bild av hur vi arbetar på Blick.



Vi har strikt kostnadskontroll i Blick och vi ser till att inga onödiga kostnader finns. Ingen i styrelsen har något styrelsearvode. För närvarande finns det endast kostnader till regulatoriska krav.

Vi har under 2025 lyckats omförhandla med leverantörer och minska kostnaderna.



Vårt mål för 2026 är att ligga på en kostnadsbas på mindre än 4% av NAV vilket är med tanke på vår storlek något som få bolag klarar av. Långsiktigt vill vi att den ska ligga under 2%.



Via styrelsens nätverk och inkommande förfrågningar så har vi möjlighet att få investera i svåråtkomliga bolag på rätt villkor. Det har investeringarna i CoreWeave och eEquity SPV Prisjakt AB bevisat.



Blick har en aktiv förvaltning av portföljen och utvärderar löpande om aktier skall säljas eller behållas.



Är det så att vi inte ser några attraktiva möjligheter så kommer vi inte att göra några investeringar. Vi är hellre försiktiga och har ingen intern press på oss att investera om vi inte hittar något som passar.



Vi investerar främst i onoterade bolag. Vårt resonemang är att om bolaget är publikt så skall det finnas en väldigt bra anledning varför vi skulle investera eftersom våra aktieägare kan köpa den aktuella aktien direkt om de vill ha en exponering.



Under kvartalet tecknade vi avtal om att förvärva aktier i Einride AB till ett totalt värde om närmare 1 miljon SEK. Affären fullföljdes dock inte då befintliga aktieägare utnyttjade sin förköpsrätt. Processen bevisar vår förmåga att identifiera och förhandla attraktiva investeringsmöjligheter till konkurrenskraftiga värderingar. Vår modell står fast och vi fortsätter aktivt att utvärdera nya affärer.

Efter periodens utgång, i januari 2026, offentliggjorde vi att vår investering om 1,5 MSEK i eEquity SPV Prisjakt AB ger indirekt exponering mot Prisjakt Holding AB. För Q4 2025 redovisade Prisjakt en nettoomsättning om 170,2 MSEK och en EBITDA om 65,2 MSEK, motsvarande en marginal om 38,3 procent. Det underliggande innehavet visar därmed fortsatt stark lönsamhet och operativ kvalitet.

Vid rapportdatumet uppgår bolagets kassa till cirka 6.9 MSEK.



Rickard Vikström

VD

Blick Global Group AB







