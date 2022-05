Fantasma Games expanderar till USA med BetMGM

Fantasma Games (Nasdaq First North: FAGA) tillkännager idag att bolagets spelportfölj initialt lanserat två spel, exklusivt, för BetMGMs (NYSE: MGM) casinoplattform i Michigan och West Virginia. De första spelen som görs tillgängliga för spelare är Wins of Nautilus Megaways och Bounty Showdown, samtidigt färdigställer vi nu ett ytterligare spel som kommer lanseras framgent, vilka kommer att levereras till BetMGM, och andra operatörer, via studions amerikanska distributionspartner, Light & Wonder (”Scientific Games”).

Wins of Nautilus Megaways, blev tillgängligt 6 maj i West Virginia och blir tillgängligt den 12 maj i Michigan, spelet hämtar inspiration från Jules Vernes Twenty Thousand Leagues Under the Sea och möjliggör för spelare att ge sig ut på ett undervattensäventyr, vilket varit mycket framgångsrikt tidigare. Bounty Showdown, som blev tillgängligt i Michigan den 6e maj och därefter den 12e maj i West Virginia, placerar spelarna i en västern-showdown, något som historiskt mottagits positivt av spelare i Europa.

”Detta är en stor milstolpe för Fantasma Games, nu tar vi klivet in på världens största marknad, något vi har arbetat med i nästan tre år, vilket markerar vår efterlängtade ankomst till den snabbast växande marknaden”, säger Fredrik Johansson, grundare och VD på Fantasma Games

”Att nu penetrera den amerikanska marknaden i Michigan och West Virginia med BetMGM, en världsledande operatör för sportspel och iGaming, är ett bevis på att våra spel är i världsklass både beträffande den amerikanska marknaden, detta genom att på våra befintliga marknader bevisat vår spetskompetens. Vi ser fram emot att med BetMGM bevisa för USA vad Fantasma Games har att erbjuda”, avslutar Fredrik Johansson, grundare och VD på Fantasma Games.

“BetMGM, den främsta onlinekasino-operatören i USA, investerar ständigt för att uppnå den bästa spelportföljen i branschen, vi är därför glada över att kunna presentera våra spelare för Fantasma Games, som exklusivt lanseras i Michigan och West Virginia”, säger Oliver Bartlett, Director of Gaming, BetMGM.

“Fantasma Games är en kreativ spelstudio som producerar spel som är uppskattade, underhållande och med hög kvalitet, bolaget har därigenom på kort tid byggt ett starkt rykte bland våra OpenGaming™-operatörspartners. Att förse spelstudios med kanaler till viktiga marknader som de i USA, tillsammans med ett operatörsvarumärke så starkt såsom BetMGM, är en viktig del av vårt uppdrag och vi tror att spelare i Michigan och West Virginia kommer att älska innehållet som erbjuds”, säger Steve Mayes, Director of Partnerships på Light & Wonder.

För ytterligare information kontakta Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ) via e-post: fredrik@fantasmagames.com eller telefon: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.