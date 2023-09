Fantasma Games och Casinolytics lanserar Mystic Spells

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget kommer att genomföra ett nytt spelsläpp den 10:e oktober, slotspelet Mystic Spells, ett unikt samarbete mellan Fantasma Games och Casinolytics, det ledande AI-drivna analysföretaget för livestreaming inom iGaming.

Mystic Spells är ett nytt spel på marknaden som är designad från grunden med insikter från avancerad AI-analys och spelarbeteende samt research baserat på den växande livestreamingmarknaden. Resultatet är ett spel vars mål är att leverera bästa möjliga upplevelse för spelare och en produkt anpassad för streamers.

Spelare kommer att fängslas av den unika världen i Mystic Spells, två innovativa bonusar och Mysticspins tillsammans med en volatil matematisk modell. Mekaniken och funktionerna som spelare kommer att uppleva i Mystic Spells har noggrant tagits fram med hjälp av dataanalys baserad på miljarder minuter av klassificerat livestreamat innehåll genererat av Casinolytics AI. Kombinerat med en spelarbeteendeanalys baserad på mer än 10 000 timmars tittande av livestreamat slotsinnehåll. Denna detaljerade analys och unika data har använts för att designa spelets innovativa mekanik och funktioner.

”Casinolytics expertis inom livestreamingmarknaden, beteenden bland streamers och deras tittare har gett Fantasma en unik inblick i hur spelare föredrar att spela och vilken typ av innehåll som streamers tycker om. Fokus på streaming kommer också att hjälpa till att maximera spelets exponering och livslängd, vilket säkerställer långsiktig avkastning för operatörerna, och för Fantasma.

Den detaljerade informationen och kunskapen som tillhandahålls av Casinolytics, i kombination av vårt kreativa förhållningssätt till spelutveckling, har gett oss en unik inblick i hur streamers gillar att spela vilket gör att vi kan skapa ett spel som streamingpubliken kommer att älska, något som är ett nytt område för oss där vi ser stor potential”, säger Fredrik Johansson, Fantasma Games VD och grundare.

”Streamers spelar en viktig roll idag för att göra det möjligt att sticka ut på dagens iGaming-marknad, men erbjuder också en perfekt möjlighet att djupdyka i spelarbeteenden. Med hjälp av data från streamers och djup kvalitativ analys har vi skapat Mystic Spells, en produkt som är designad för att tilltala streamers, och en bred nivå av moderna spelare”, säger Sebastian Khalighy, medgrundare av Casinolytics.

