Fantasma Games slår nya rekord i april

Fantasma Games (Nasdaq First North:FAGA) meddelar idag att bolaget når nytt rekord i spelbehållning (Gross Gaming Revenue, “GGR”) under april om ca 30 MSEK. Bidragande faktorer till att spelbehållningen är dubbelt så stor från tidigare rekord i januari är bland annat framgångsrik lansering av Alice in Adventureland samt Magikspell.

Det är en ny operatör som sticker ut när de preliminära siffrorna idag har sammanställts; Flutter Entertainment (LON: FLTR) med varumärken som Paddy Power och Betfair som under perioden har lanserat delar av Fantasma Games spelportfölj på några av deras siter.

“I april 2022 når vi 30 MSEK i spelbehållning, vilket innebär en dubblering jämfört med tidigare rekord om 15 MSEK i januari 2022. Våra framgångsrika spellanseringar i början av året har fått en bra start och vi är glada att kunna berätta att vi än en gång slår tidigare rekord i spelintäkter, med närmare 100 %. Vi fortsätter vårt hårda arbete att göra bra spel och ser att detta uppskattas av både spelare och operatörer vilket skapat ett starkt momentum. Våra förhoppningar är höga om att våra nyligen genomförda, och framtida, spellanseringar och samarbeten kommer fortsätta bidra positiv till Fantasma Games intäkter över en lång tid framöver”, säger VD Fredrik Johansson.

Närmast planerar Fantasma Games att släppa spelen Wins of Nautilus och Bounty Showdown via Scientific Games vilket innebär att de, också görs tillgängliga hos operatörer på den amerikanska marknaden, utöver den europeiska marknaden. I Fantasma Games produktportfölj ingår idag 15 spel, däribland spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Elemento och Hades: River of Souls.

