Fortsatt högt tryck på skadeanmälningar hos If – 250 fall som väntas öka

Under tisdagen svepte det kraftiga regnovädret Hans över landet och skapade allvarliga översvämningar främst i Göteborgsområdet och Åre där stora mängder vatten har svämmat över i Susabäcken.

If jobbade under måndagskvällen och tisdagen fortsatt med att ta emot skadeanmälningar på telefon och via hemsidan. Några anmälningar från privatkunder i Åre hade inte kommit under tisdagen. Besiktningsrapporter från översvämmade bostäder har inte börjat komma in än, men på det hela taget har läget varit under kontroll och inga akuta insatser har behövts.

– Det kommer in nya skadeanmälningar i betydligt högre takt än vanligt. Men tack vare att vi har ökat vår beredskap så har det gått bra. Det exakta antalet privatskador i form av översvämningar har vi inte sammanställt ännu, men vi uppskattar att vi snart är uppe på 250 nya anmälningar som vi förväntar oss kommer att öka succesivt, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Skadorna på byggnaderna är ofta läckage utifrån, alltså då regn tar sig in via tak, fönster eller fasad, och ännu vanligare är översvämning som sker via baktryck i avlopp eller golvbrunn.

För företagsförsäkringar har If fått in 32 anmälningar hittills, men det kommer in fler löpande.

Stöttar och hjälper

För Ifs del har de senaste dygnen handlat om att bemöta de drabbade kunderna och hjälpa dem på bästa sätt, att informera kunder i egna kanaler och via SMS, besvara frågor per telefon och på nätet, men också att synas i media för att ge råd och tips till allmänheten.

– Vi försöker att göra oss så tillgängliga som möjligt och har stor beredskap genom upparbetade kontakter med byggfirmor, besiktningsmän och all form av hjälp som kan behövas i ett krisläge. Än så länge bedömer vi läget som under kontroll, och inga akutinsatser har behövts från vårt håll, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Hur stor den totala skadan blir och kostnaden för försäkringsbolagen, kommuner och privatpersoner är fortfarande för tidigt att säga något om.

– Det är mycket svårt att uppskatta kostnaden än innan vi fått skadorna besiktigade. Översvämningar kostar mer än storm och det är mycket vatten nu, säger Jenny Rudslätt på If.

SMHI hade på tisdagseftermiddagen fortfarande kvar en röd varning för höga flöden i Hallands län och delar av västra Kronobergs län.

Detta kan du göra vid översvämning

• Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.

• Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.

• Stäng av elen i de översvämmade utrymmena. Vatten är strömförande.

• Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.

• Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.

• Torka upp vattnet om det är möjligt.

• Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.

• Dokumentera skadorna med bilder.

• Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått klartecken att slänga sakerna.

• Vid översvämning på vägar – tänk på att inte försöka köra igenom vattenmassorna då det kan skada bilen och ofta är svårt att få försäkringsersättning för.

Källa: If