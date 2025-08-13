If varnar: Nu sker flest cykelstölder

Enligt branschrådet Operation låsning anmäls omkring 60 000 cykelstölder varje år och under 2023 betalade försäkringsbolagen ut drygt 232 miljoner kronor i ersättning för stulna cyklar.

If ser en tydlig ökning av cykelstölder i augusti månad, då skolan börjar och människor återgår till sina arbetsplatser efter semestern.

– Efter sommaren är det många som vill köpa en begagnad cykel, vilket tyvärr skapar en marknad som tjuvarna utnyttjar, säger Ifs skadespecialist Anders Laajanen.

Många avstår från att cykla

Enligt Operation låsning avstår så många som 40 procent från att använda cykel som transportmedel av rädsla för att cykeln ska bli stulen.

– Den här typen av vardagsbrott påverkar fler än man kanske tror. Och när människor avstår från att cykla av rädsla för att bli av med cykeln får det också konsekvenser för folkhälsan. Därför behöver vi ta cykelstölder på allvar, säger Anders Laajanen.

Det viktigaste du kan göra för att skydda din cykel mot att bli stulen är att låsa fast cykeln ordentligt i en fast punkt och använda ett godkänt lås. Även en extra kedja som låser ramen i en fast punkt kan göra stor skillnad.

– Om du köper en begagnad cykel är vår rekommendation att fundera på om priset är rimligt, om säljaren känns trovärdig. Be också alltid om originalhandlingar som kvitto. Det minskar risken att du köper något som är stulet, säger Anderes Lajanen.

Ifs tips för att minska risken för cykelstöld:

Se till att låsa fast cykeln i ramen, i en fast punkt med ett godkänt lås.

Undvik att parkera din cykel på en undanskymd plats.

Om du köper en begagnad cykel – fråga efter originalhandlingar så som kvitto och fundera även på om priset är rimligt.

