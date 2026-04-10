”Jag inspireras av människor som är prestigelösa och drivna” — fredagsporträttet med Ebba Landén

Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson?

– Jag lockades av kombinationen av ett stabilt, långsiktigt bolag och möjligheten att få vara med och påverka. Det kändes som ett företag med tydliga värderingar där man både får utvecklas och bidra.

Vilken roll har du idag?

– Jag arbetar som affärcontroller med fokus på att stötta verksamheten i ekonomiska frågor och att bidra till bättre beslut.

Vad ingår i en affärcontrollers uppdrag?

– Det handlar mycket om att analysera, följa upp och förklara siffror, men framför allt att omsätta dem till insikter. Jag fungerar som ett bollplank till verksamheten och hjälper till att skapa struktur, förståelse och framåtblick.

Vad är det roligaste i jobbet?

– Att få samarbeta med olika delar av koncernen och känna att jag gör skillnad i beslut och prioriteringar.

Vad är det tråkigaste eller mest frustrerande i jobbet?

– Ibland kan det vara utmanande när många saker pågår parallellt och det är svårt att ge varje uppgift den tid man egentligen skulle vilja ge. Som alla andra hoppar jag mellan olika saker, vilket är inte alltid är optimalt, men det gör också att du måste bli bra på att prioritera och skapa en fungerande struktur i vardagen.



Vilka yrkesframgångar är du gladast över här på Einar Mattsson?

– Att ha byggt förtroende i koncernen och blivit en person som kollegor vänder sig till för stöd och vägledning.

Vem har du lärt dig mest av hittills i koncernen?

– Jag har lärt mig mycket av flera personer, men särskilt mycket av våra redovisnings-ekonomer. De har lärt mig en hel del om bokföring som varit ett område jag inte haft med mig sedan tidigare.

Du är väldigt pigg, lösningsfokuserad och hjälpsam. Var hämtar du inspiration till att vara det?

– Jag tror det handlar mycket om inställningen att vilja hitta lösningar och få saker att fungera. Jag inspireras av människor som är prestigelösa och drivna, och försöker själv bidra med samma energi.

Vad kännetecknar ett gott ledarskap?

– Tydlighet, tillit och närvaro. En bra ledare skapar trygghet, visar riktning och får människor att växa. Jag tycker även det handlar om att kunna anpassa sitt ledarskap efter individen, olika personer behöver olika saker för att prestera och må bra.

Vem är den bästa chef du haft hittills?

– Jag har haft flera chefer som varit ganska olika varandra, men lika omtyckta utav mig. Det som har varit en gemensam nämnare hos de jag uppskattat mest är deras höga kompetens inom sitt område. Jag värdesätter verkligen när en chef har djup kunskap, eftersom det ger stora möjligheter att utvecklas, ställa frågor och få bra vägledning. Min upplevelse är också att den typen av trygghet i sin kompetens ofta gör att ledarskapet blir både pedagogiskt, tydligt och strukturerat.

Hur ser du till att utvecklas?

– Genom att vara nyfiken, be om feedback och våga ta mig an nya utmaningar även när det känns lite obekvämt.

Hur ökar man tilliten till varandra på ett företag?

– Vara transparent, hålla det man lovar och ha en öppen dialog. Jag tror också att respekt i det dagliga samarbetet är viktigt. Det är ofta i de små sakerna som tillit byggs över tid.

Hur behåller man talanger i ett företag?

– Ge ansvar, utvecklingsmöjligheter och skapa en miljö där människor känner sig sedda och uppskattade.

Vilket är ditt bästa avstressningsknep?

– För mig handlar det mycket om miljöombyte. Jag åker en hel del till Sälen under året. Redan när jag kliver in i stugan infinner sig ett lugn. Det blir som att tankarna rensas och jag fylls av ny energi.

Vilket smultronställe i Stockholm tar du med dig vänner till som inte bor här?

– Nu när sommaren är på ingång tar jag gärna med vänner ut i skärgården. Det blir en båttur där man får visa upp hur fantastisk Stockholms skärgård är. Kombinationen av hav, natur och lugn är svårt att slå.

Berätta något som få vet om dig.

– Jag har verkligen fastnat för virkning och kan sitta i timmar när jag väl sätter i gång. Jag tycker det är otroligt avkopplande. Det har blivit en hel del olika projekt genom åren och på senaste tiden har jag snöat in på att virka väskor. Några av dem finns att spana in på @Bags.by.Ruth på Instagram.