Preliminärt resultat för det första kvartalet 2026

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Betssons intäkter uppgå till 285 miljoner euro (MEUR) för det första kvartalet 2026 (294 MEUR i Q1 2025). Periodens rörelseresultat (EBIT) förväntas uppgå till 34 miljoner euro (64 MEUR i Q1 2025).

Den geografiska fördelningen av intäkterna för det första kvartalet 2026 har uppskattats enligt följande (jämförelsetal från Q1 2025):



Norden 31 (38) MEUR

Västeuropa 61 (56) MEUR

CEECA 96 (122) MEUR

Latinamerika 93 (75) MEUR

Övriga världen 4 (3) MEUR

Den regionala uppdelningen ovan tjänar som en uppskattning av slutanvändarnas hemvist och inkluderar både spelintäkter från B2C-verksamheten och licensintäkter från B2B-verksamheten.

Intäkterna från kasino var 204 (212) MEUR, medan intäkterna från sportboken var 80 (80) MEUR och intäkterna från övriga spelprodukter uppgick till 1 (2) MEUR.

Sportboksmarginalen var 8,4 (8,0) procent.

Licensintäkter för B2B-verksamheten uppgick preliminärt till 51 MEUR (90 MEUR) under kvartalet, motsvarande cirka 18% (31%) av koncernens intäkter. Nedgången drevs i huvudsak av att en av Betssons B2B-kunder hade lägre intäkter.

Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader var 73 (59) procent, den högsta nivån någonsin för Betsson i ett kvartal, vilket drev högre spelskatter under perioden. Spelskatterna uppgick till 53 (45) MEUR under kvartalet.

Intäktsmixen med högre andel intäkter från lokalt reglerade marknader och lägre andel licensintäkter från B2B-verksamheten påverkade bruttomarginalen och följaktligen rörelseresultatet. Bruttomarginalen uppgick till 57,6 (64,0) procent under kvartalet.

De genomsnittliga dagliga intäkterna hittills under det andra kvartalet 2026, till och med den 8 april, har varit 9 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det andra kvartalet 2025. Under starten av det andra kvartalet 2026 har sportboksmarginalen varit högre än det rullande genomsnittet för de senaste åtta kvartalen.



Pontus Lindwall, koncernchef och vd Betsson AB kommenterar: “Vår B2C-verksamhet fortsätter att prestera väl överlag, med god tillväxt och ett betydande bidrag till rörelseresultatet. Samtidigt investerar vi i flera B2C-marknader som ännu inte är lönsamma, vilket belastar det totala rörelseresultatet (EBIT) med cirka 10–15 miljoner euro på kvartalsbasis. Vi tror fortfarande att dessa marknader har potential att bli lönsamma men vi följer och utvärderar kontinuerligt utvecklingen och framtidsutsikterna för dessa marknader. Vår B2B-verksamhet, å andra sidan, fortsätter att tyngas av lägre intäkter hos en av våra kunder. Sedan början av december har denna B2B-kund dock sett en stabilisering i de genomsnittliga aktivitetsnivåerna. På lite längre sikt ser jag fram emot att öka våra B2B-intäkter med befintliga och nya partners, samtidigt som vi fortsätter att följa vår strategi för att skapa aktieägarvärde över tid.”

Betsson kommer att offentliggöra delårsrapporten för det första kvartalet 2026 fredagen den 24 april klockan 07.30.

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2026 kl. 16:00.

