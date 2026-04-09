Pressinbjudan: Nya kameror för hastighetsmätning ökar trafiksäkerheten

Pilotprojektet är ett sätt att använda tekniken med trafiksäkerhetskameror också på platser där förhållandena för de vanliga sidomonterade kamerorna inte är ultimata.

– Vi är glada att vi får vara med i det här projektet, säger Jonas Nygren, Planering Sydöstra regionen. I vår region monteras en kamera på väg 27/153 vid Kärda. Kärda är en intressant plats, det finns redan en portal, flera körfält samt att trafikmängden och hastighet är avgörande för att den här platsen valdes ut, slutar Jonas Nygren.

Pressinbjudan

Media hälsas välkomna för att få mer information om hur de nya fartkamerorna fungerar.

Tid: Måndag 13 april klockan 11.00

Plats: Parkeringsmöjligheter finns vid Kärda samhälle där Trafikverket möter upp.

Medverkande: Jonas Nygren, Planering Sydöstra regionen

Övrigt: Anmälan obligatorisk för att delta på pressträffen (säkerhetsskäl eftersom vi är i vägområdet)

Anmälan och frågor om träffen görs enklast via mail senast måndag 13 april klockan 09.00denny.josefsson@trafikverket.se Uppge media och antal personer.

Varför finns trafiksäkerhetskameror

Målet är sänkta hastigheter. Det bidrar till att rädda liv och förhindra allvarliga skador. Om man ser det i ett nationellt perspektiv så räddar kamerorna närmare 30 liv per år. Målet är inte att straffa, utan att skapa en säkrare trafikmiljö för alla.

