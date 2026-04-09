Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Nya bolåneregler lyfter bostadsmarknaden

– Stockholm visar tydligt vägen, speciellt på små lägenheter, och det är även där de nya bolånereglerna kommer att få störst effekt. Våra mäklare kontaktas av allt fler som planerar att lägga ut sina bostäder till försäljning den närmaste tiden och trots det ökande utbudet ser vi ytterligare prisuppgångar när vi tittar i kristallkulan, säger Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling.

I mars steg bostadsrättspriserna i Sverige med 1,9 procent, den största månatliga ökningen sedan i september 2024. Stor-Stockholm agerade draglok med en uppgång på hela 3,0 procent under månaden. Även i centrala Stockholm och centrala Malmö ökade priserna med en uppgång 1,3 procent, medan de i centrala Göteborg steg med 0,2 procent. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk däremot priserna med nedgångar på 0,5 respektive 0,2 procent. På årsbasis har bostadsrättspriserna i Sverige nu ökat med 3,1 procent.

– Bostadsmarknaden riskerar att påverkas mer av psykologi kopplat till omvärlden än av inhemska faktorer den närmaste tiden. Utvecklingen i Mellanöstern och högre oljepriser spär på svenskarnas oro för stigande räntor. Samtidigt bidrar ökande priser, särskilt på mindre bostäder, till att sänka trösklarna för att byta till en större bostad och fungerar som ett smörjmedel för hela marknaden, säger Marcus Svanberg.

Den senaste månaden ökade villapriserna i Sverige med 1,0 procent. Störst var uppgången i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med en prisökning på 0,7 procent. I Stor-Göteborg ökade villapriserna med 0,6 procent i mars. Under året som gått har villapriserna i riket ökat med 0,8 procent.

– När vi nu går in i bostadsmarknadens högsäsong är det tydligt att aktiviteten är större än på flera år, men att tempot skiljer sig rejält åt runt om i landet. I storstäderna är tempot högt, med stigande priser och fler affärer, medan utvecklingen är mer dämpad på andra håll, säger Marcus Svanberg.



Under det senaste kvartalet steg antalet bostadsrättsförsäljningar tydligt och ligger nu 3,1 procent över samma period förra året. På villamarknaden är aktiviteten däremot lägre med 8 procent färre affärer under de senaste tre månaderna. Temperaturen på fritidshusmarknaden ökar, även om försäljningarna backat med 8 procent jämfört med förra årets första kvartal.

Länen där bostadspriserna ökat mest det senaste året:



Bostadsrätter Villor Fritidshus 1. Blekinge län +7,3% 1. Jämtlands län +6,7% 1. Blekinge län +14,8% 2. Gävleborgs län +6,5% 2. Kronobergs län +6,3% 2. Kronobergs län +11,6% 3. Stockholms län +5,3% 3. Västmanlands län +4,6% 3. Västra Götalands län +2,6%

Fem tips till den som planerar att byta bostad:

1. Sälj först – om du är osäker

Om du känner dig osäker på att hantera dubbla boendekostnader kan det vara tryggare att sälja först. Då vet du exakt vilka ramar du har inför nästa köp. Har du däremot marginaler i din ekonomi kan det ge större flexibilitet att köpa innan du säljer. Säljer och köper du ungefär samtidigt blir tillfälliga prisrörelser ofta mindre avgörande.



2. Se över din boendeekonomi

Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Anmäl intresse

Många bostäder läggs ut som ”kommande” på mäklarnas hemsidor. Kontakta mäklaren innan boendet är ute på marknaden för att inte gå miste om eventuella förhandsaffärer. För den som ska sälja är förhandsmarknaden ett bra sätt att känna av spekulanternas intresse för bostaden.

4. Läs på

Gör en lista på vad som är viktigast för dig i din nya bostad och undersök prisstatistik och slutpriser. Då kan du känna dig beredd på de ekonomiska förutsättningarna för din bostadsaffär.



5. Gå på många visningar

Att besöka många bostadsvisningar innan du bestämmer dig är ett bra sätt att jämföra olika bostäder mot dina behov och önskemål. Dessutom kan det vara ett bra sätt att träffa olika fastighetsmäklare om du själv planerar att sälja din bostad.

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 27 915 bostadsrätter och 11 749 villor under januari 2026 – mars 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2025 – december 2025, tolvmånaderssiffran med januari 2025 – mars 2025 och enmånadssiffran med januari 2026 – februari 2026. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 5 171 fritidshus under april 2025 – mars 2026 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm) Riket + 1,9% + 2,8% + 3,1% 49 089 Centrala Stockholm + 1,3% + 4,0% + 5,8% 119 380 Stor-Stockholm + 3,0% + 4,1% + 5,3% 72 940 Centrala Göteborg + 0,2% + 2,1% + 2,5% 69 159 Stor-Göteborg – 0,5% + 1,4% + 1,0% 48 156 Centrala Malmö + 1,3% + 2,4% + 1,6% 40 157 Stor-Malmö – 0,2% + 1,2% + 2,1% 35 787

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris Riket + 1,0% + 1,0% + 0,8% 4 270 000 Stor-Stockholm + 0,7% + 1,7% + 1,3% 7 441 000 Stor-Göteborg + 0,6% + 2,7% – 0,2% 5 654 000 Stor-Malmö + 0,7% – 1,0% + 1,1% 5 277 000

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige: