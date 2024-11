Köpeskilling för avyttring av dotterbolag har fastställts till 1 krona

Spiffbet AB (”Bolaget”) avser enligt tidigare pressmeddelanden genomföra ett omvänt förvärv av Tyrill AB (”Tyrill”) och i samband med detta ingå avtal om överlåtelse av Bolagets samtliga dotterbolag, med undantag för Manisol Gaming Ltd. (under likvidation), till Henrik Svensson (styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget). Överlåtelsen omfattar således Spiffbets dotterbolag Spiffbet Förvaltning AB, Vrtcl Gaming Group Sweden AB, Spiffbet Holding Ltd, Mozebra Ltd., Goliath Ltd. och Spiffbet Malta Ltd. (“Dotterbolagen”).

Bolaget har inför överlåtelsen av Dotterbolagen inhämtat ett värderingsutlåtande som framtagits av AG Equity Research AB, vilket hålls tillgängligt på Bolagets hemsida. Enligt värderingsutlåtandet beräknas marknadsvärdet för samtliga aktier i Dotterbolagen uppgå till ett negativt belopp. Köpeskillingen i överlåtelsen kommer därför uppgå till en (1) krona. Överlåtelseavtalet kommer innehålla sedvanliga garantier och villkor, som av Bolagets styrelse bedöms vara marknadsmässiga. Överlåtelserna av aktier i Dotterbolagen ska bland annat villkoras av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner överlåtelsen.

Spiffbets styrelse har gjort bedömningen att Spiffbet uttömt alla möjligheter att driva verksamheten vidare som noterat bolag. Spiffbets nisch i spelbranschen är tuff för mindre bolag som saknar resurser i form av exempelvis egen plattform och andra skalfördelar som är avgörande för att åstadkomma lönsamhet i verksamheten. Spiffbets styrelse har inte lyckats finna ytterligare finansiering till befintlig verksamhet och bedömer att den bästa lösningen för att åstadkomma värden för Spiffbets aktieägare är att låta Tyrill ta över Spiffbets plats på Nordic SME genom ett omvänt förvärv såsom framgår av pressmeddelanden publicerade på Bolagets hemsida den 11 och 14 oktober 2024. Det omvända förvärvet med Tyrill är villkorat av att Spiffbet avyttrar Dotterbolagen.

Med anledning av Henrik Svenssons ställning som styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget har han inte varit, och kommer inte heller vara, delaktig i beredningen av överlåtelsen av aktier i Dotterbolagen eller styrelsens beslut.







Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2024 23:53 CET

