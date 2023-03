Många missar kattförsäkring och obligatorisk registrering

Bara 20 procent har hittills registrerat sin katt hos Jordbruksverket, ungefär 292 000 katter av de 1,4 miljoner katter som finns i Sverige, enligt Jordbruksverket.

Försäkringsbolaget If går ut med en påminnelse och rekommendation om att göra registreringen inför våren. Det kan göra det lättare att återfå en bortsprungen katt och är en viktig del i att stärka katternas status som husdjur.

Många katter är i dag dessutom oförsäkrade, enligt Konsumenternas försäkringsbyrå.

– Katter var det husdjur som ökade mest under pandemin. Ändå är just katten det djur man ofta missar att försäkra. Oavsett om man har skaffat en huskatt eller raskatt så kan bägge drabbas av sjukdomar eller skador och kostanden för veterinärvården är inte baserad på kattens köpesumma. Så mitt råd är att se till att registera, kastrera och försäkra din katt så har du en bra grund i ditt kattägande, säger Ann-Sofie Wikberg, ansvarig för djurförsäkringar på If.

If samarbetar med Djurskyddet Sverige och deras lokalföreningar för att förbättra katternas status i samhället.

Om kattregistret

Enligt en ny lag ska alla katter vara id-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Detta sker inte automatiskt utan det är du som kattägare som har ansvaret att se till att katten blir registrerad.

Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller inte katter som är födda före den 1 januari 2008.

I övrigt ska alla katter vara märkta och registrerade senast vid 4 månaders ålder.

Källa: Jordbruksverket

7 tips om hur du skyddar utekatten

Katter har inte nio liv. Här är några enkla tips om hur du tar hand om och skyddar din katt så att den mår bra och lever länge. En bra start är att inte släppa ut en kattunge ensam för tidigt.

– Kastrera och vaccinera katten innan du släpper ut den.

– Avmaska katten regelbundet.

– Id-märk katten så att den kan spåras om den kommer bort.

– Ge katten ordentlig kost. Sorkar och möss ger inte tillräckligt med näring och energi.

– Känn genom pälsen dagligen efter fästingar och annan ohyra. Om katten har varit i slagsmål syns inte alltid små sår och bitskador förrän det blivit en böld.

– Försäkra din katt med en kattförsäkring, så blir inte veterinärräkningen så dyr om det händer något. Det är viktigt att teckna kattförsäkring så tidigt som möjligt eftersom den inte gäller för sjukdomar eller skador som visat sig före försäkringens startdatum.

– Registrera katten i Kattregistret hos Jordbruksverket.

