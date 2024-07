PAYDAY™ 3 update – ‘Operation Medic Bag’ växlar upp

Starbreeze avser att under de kommande månaderna växla upp takten i uppdateringar av både innehåll och funktioner till PAYDAY™ 3. Sedan januari har fem uppdateringar släppts under initiativet ‘Operation Medic Bag’ inkluderat den framgångsrika lanseringen av DLC:n ‘Boys in Blue’ samt första versionen av Solo mode. Ytterligare två större DLC:s, tillsammans med en rad uppdateringar som till exempel VOIP, serverbrowser och CrimeNet, är planerade att släppas under de kommande månaderna.

‘Operation Medic Bag’ är ett fokuserat initiativ som syftar till att kontinuerligt lansera efterfrågad funktionalitet, förbättringar, ny teknologi och innehåll till PAYDAY™ 3 med syfte att realisera både Starbreeze och spelarcommunityts vision av spelet. Under sommaren kommer aktiviteten att öka ytterligare, med fler innehålls- och funktionalitetsuppdateringar.

“PAYDAY-teamet har arbetat outtröttligt de senaste månaderna för att förverkliga både vår och spelarnas vision för PAYDAY 3. Vårens uppdateringar har lagt en stabil grund för att accelerera vår roadmap. Nu senast lanserade vi vårt andra större DLC, samt en större mängd gratis innehåll till alla spelare, däribland ett efterlängtat enspelarläge. Vi ser redan en förbättring i både aktivitet och sentiment bland våra spelare, vilket är väldigt positivt.”, säger Mats Juhl, tf VD, Starbreeze.

“Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta hålla hög aktivitet med ytterligare två DLC och fler uppdateringar inom ‘Operation Medic Bag’ fram till årsdagen av PAYDAY 3s lansering i september,” fortsätter Mats Juhl.

Planerade DLC:s fram till september 2024 är “Land of the Free” och “Fear and Greed”. Inom initiativet ‘Operation Medic Bag’ väntas uppdateringar för matchmaking, CrimeNet, förbättringar för Solo Mode, nytt user interface och mer.

