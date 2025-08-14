4 800 skador orsakade av blixt och åska under förra året

Enligt ny statistik från Svensk försäkring inträffade det 4 800 brandskador på fastigheter, till följd av åska och blixtnedslag, under 2024. Av de totala skadeutbetalningarna på över 208 miljoner kronor stod villahemförsäkringarna för 35 procent, enligt Svensk försäkring.

Utslagen elektronik den vanligaste skadan

De allra flesta oväder med åska och blixt uppstår under sommarmånaderna. Enligt Ifs skadeexpert Per Sjölander är den vanligaste anmälda skadan till If, i samband med åsk- och blixtoväder, utslagen elektronik. Enligt skadeanmälningarna rör dig som om allt från tv-apparater och tv-boxar till spishällar, robotgräsklippare och grindöppnare.

– Vår rekommendation är enkel: dra ur kontakterna till elektronik och antennkablar när åskan närmar sig. Då minskar risken för dyra och onödiga skador, som visserligen täcks av försäkringen, men med självrisk och åldersavdrag, säger Per Sjölander.

I takt med att allt fler installerar robotgräsklippare ökar också antalet anmälda skador. Vid åskväder är det vanligt att laddstationen slås ut när blixten slår ner, eftersom den ofta är inkopplad i ett vägguttag.

– Det bästa sättet att skydda sig är att koppla ur robotgräsklipparen och laddstationen när åskan närmar sig, säger Per Sjölander.

Överspänningsskydd minskar risken för skador

Ytterligare en åtgärd för att skydda robotgräsklippare är att komplettera med gnistgap och överspänningsskydd för att minska risken för skador.

Enligt Per Sjölander kan man även se en ökning av skador på solcellsanläggningar och batterier, orsakade av blixtnedslag. Hur kan man då skydda sina solceller mot att skadas av ett blixtoväder? Enligt elinstallatören.se är rekommendationen att redan från början sätta in ett överspänningsskydd.

– För många är solceller och batterier något relativt nytt, som man kanske inte tänker på att skydda vid ett åskoväder, vilket kan få dyra följder. Allt som går på el riskerar att ta stryk när blixten slår ner, säger Per Sjölander.

Så skyddar du dig mot skador orsakade av blixt och åska: