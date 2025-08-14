Blick Global Group har sålt alla aktier i Coreweave.

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 14 Augusti 2025, att Bolaget har sålt alla aktier i CoreWeave.

Blick investerade 249 240 USD i Coreweave i November 2024 genom att köpa aktier innan bolaget noterades. Coreweave noterades den 28 Mars 2025 på Nasdaq New York.

Den 14:e Augusti 2025 sålde Bolaget de sista aktierna och snittkursen blev 126.39 USD vilket inbringade en vinst på 427 155 USD vilket motsvarar 3 842 029 i kronor.

“Vi säljer vår första investering efter endast 9 månader med 171% vinst visar att vi kan leverera på vår vision som är att investera i bolag som är svåra att komma in i och få en hög avkastning till våra aktieägare.” säger Rickard Vikström, Styrelseordförande i Blick Global Group.

Bolaget utvärderar nya investeringsmöjligheter löpande för likviditeten som nu uppgår till cirka 6.8 miljoner kronor.



Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Augusti 2025, 18:00 CET.

Blick Global Group är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market.







