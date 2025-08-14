DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2025

DELÅRSPERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI

• Summa intäkter 0 KSEK (6).

• EBITDA 61 KSEK (-496).

• EBIT 61 KSEK (-496).

• Resultat per aktie -0,00 SEK (-0,05).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI

• Summa intäkter 0 KSEK (224).

• EBITDA -296 KSEK (-709).

• EBIT -296 KSEK (-709).

• Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,07).



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen utan utdelning, beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD, omvalde

styrelseledamöter och revisor utan styrelsearvode samt beslutade om emission av teckningsoptioner och gav styrelsen

emissionsbemyndigande.

• Bolaget har ingått avtal om att investera 1 500 000 kr i preferensaktier i eEquity SPV Prisjakt AB, som i sin tur ska användas för

förvärv av Prisjakt Holding AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Johannes Eriksson avgår som VD och styrelseledamot.

• Bolaget har under tredje kvartalet avyttrat hela sitt innehav i CoreWeave, Inc.







