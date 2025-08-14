DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2025

DELÅRSPERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI
• Summa intäkter 0 KSEK (6).
• EBITDA 61 KSEK (-496).
• EBIT 61 KSEK (-496).
• Resultat per aktie -0,00 SEK (-0,05).
DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI
• Summa intäkter 0 KSEK (224).
• EBITDA -296 KSEK (-709).
• EBIT -296 KSEK (-709).
• Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,07).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen utan utdelning, beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD, omvalde
styrelseledamöter och revisor utan styrelsearvode samt beslutade om emission av teckningsoptioner och gav styrelsen
emissionsbemyndigande.
• Bolaget har ingått avtal om att investera 1 500 000 kr i preferensaktier i eEquity SPV Prisjakt AB, som i sin tur ska användas för
förvärv av Prisjakt Holding AB.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Johannes Eriksson avgår som VD och styrelseledamot.
• Bolaget har under tredje kvartalet avyttrat hela sitt innehav i CoreWeave, Inc.