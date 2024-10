Fantasma Games AB (publ) ansöker om avnotering

Den 18 september 2024 offentliggjorde EveryMatrix Software Limited (”EveryMatrix”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Fantasma Games AB (publ) (”Fantasma” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till EveryMatrix (”Erbjudandet”). Den 11 oktober 2024 offentliggjorde EveryMatrix att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att EveryMatrix efter settlement i Erbjudandet kommer att bli ägare till mer än 90 procent av aktierna i Bolaget samt att samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts och att EveryMatrix fullföljer Erbjudandet. EveryMatrix offentliggjorde även sin avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Fantasma som inte lämnats in i Erbjudandet.

Fantasmas styrelse har på begäran av EveryMatrix beslutat att ansöka om avnotering av Fantasmas aktier från Nasdaq First North Growth Market, villkorat av att settlement sker i Erbjudandet på ett sådant sätt att EveryMatrix blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Bolaget och att EveryMatrix påkallar tvångsinlösen av minoritetsaktier i Bolaget. Sista dag för handel i Fantasmas aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas så snart Fantasma fått information därom från Nasdaq.

Stockholm den 11 oktober 2024

Fantasma Games AB (publ)

Styrelsen

Fredrik Johansson, VD

Tel: +46 73 023 23 29

Epost: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games AB (publ)

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Gold Pigger, Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2024 klockan 14 (CEST)