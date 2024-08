Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q2 2024

Fantasma Games AB (publ) har idag publicerat Fantasma Games delårsrapport för kvartal 2 år 2024.

Andra kvartalet 2024

• Spelbehållningen (GGR) uppgick till 178 (101) miljoner kronor under andra kvartalet

• Totala intäkter uppgick till 15,2 (10,7) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 12,2 (8,0) miljoner kronor

• EBITDA för kvartalet uppgick till 4,5 (1,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 36% (18%)

Väsentliga händelser under kvartalet

• Fantasma Games slår, för andra kvartalet i rad, nytt rekord i spelbehållning under ett kvartal

• Lanserar fyra spel, tre via egna plattformen samt ett med Relax Gaming

• Circle of Sylvan som släpptes via egna plattformen slår rekord i spelengagemang under kvartalet, spelet släpps också via Relax Gaming i juli

• Fantasma Games släpper för första en skräddarsydd version med ett spel tillsammans med en operatör

Andra kvartalet

VD har ordet

Flertalet rekord, lönsamhet samt positivt kassaflöde

Vi ser en fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet där vi levererar rekordnivåer på både spelbehållning och nettoomsättning, samtidigt som vi tangerar vårt starkaste EBITDA-resultat någonsin. En nyckelfaktor som driver vår positiva underliggande tillväxt är att vi levererat lyckade spellanseringar under våren med stark efterfrågan från våra kunder och deras spelarbas, samt att vi ser en större andel av våra intäkter som genereras från vår egen plattform, Fantasma Xpand, som stod för ca 25% av spelbehållningen under kvartalet. Intäkterna som genererades från vår plattform har vuxit med ca 300% från första kvartalet till andra kvartalet, vilket är ett riktigt styrketecken samt bevis på att vi framgångsrikt levererar på vår strategiska plan.

Under andra kvartalet såg vi stark tillväxt och intäktsbidrag från nyligen lanserade spel, där samtliga av våra fyra spellanseringar blev väldigt lyckade. Därutöver ser vi ett högt spelarengagemang i samtliga av våra nya spel, och detta i form av spin per spelare, som låg betydligt högre än för samtliga spel som vi lanserade under förra året, vilket är ytterligare ett styrkebevis på hur vi aktivt arbetar med att optimera vår spelportfölj. Trots en stark utveckling av intäktsbidrag från nyligen lanserade spel är det värt att notera att endast ett av dessa spel släpptes i vår globala distribution. Vi har således tre högpresterande spel som väntar en bred lansering under hösten genom ledande aktörer, framför allt på flertalet reglerade marknader i Europa samt i USA. Sammantaget når vi alltmer rätt i vår produktion där många av de planerade spelen under hösten följer samma spelfilosofi.

Fantasma Games plattform Xpand fortsätter att växa

Via vår egen plattform, Fantasma Xpand, når vi idag cirka 100 olika varumärken, att jämföra med Fantasma Games totala räckvidd på över 1 000 varumärken. Under andra kvartalet genererade Fantasma Xpand totalt 45 miljoner kronor i spelbehållning, vilket står för 25% av den totala spelbehållningen. Trots detta kan vi redan idag visa mycket starka siffror vid en initial lansering via Fantasma Xpand, en bedrift vi är väldigt nöjda över. Under hösten planerar vi att fortsätta utöka räckvidden av operatörer som integreras direkt med vår plattform och som markant kommer att öka antalet varumärken som kan nås av vår spelportfölj. Organisationen arbetar aktivt med flera stora pågående integrationer som ska resultera i att vi når ännu fler spelare via vår plattform. Plattforms initiativet är en viktig del i bolagets framtida tillväxtstrategi som bidrar till snabbare distribution av spel till våra kunder och som således har en positiv underliggande påverkan på vårt resultat.

Väldiversifierade intäkter

Vi har fortsatt en stor spridning av våra intäkter, både när det kommer till marknader samt kunder, även om USA nu utgör en stor marknad för oss med ca 30% av spelbehållningen, följt av England, Finland och Kanada. Dessa marknader utgör bolagets nyckelmarknader, och vi har ett fortsatt strategiskt fokus på att utveckla och optimera vår närvaro på dessa marknader. Vi har startat upp en process som ska skapa möjligheter att öppna upp för alltmer intäkter på andra reglerade marknader i Europa, Sydamerika och Afrika. Under andra kvartalet har vi sett ett fortsatt ökat intresse från Social Casinos i USA där vi lanserade vårt första skräddarsydda spel baserat på vårt framgångsrika spel Gold Pigger till en av de ledande operatörerna inom Social Casinos i USA, vilket blev en stor succé. Vi ser stor potential för fortsatt positiv utveckling i segmentet Social Casinos och har som målsättning att ingå liknande samarbeten under hösten.

Effektiv produktion medför skalbarhet

Våra kostnader ligger fortsatt i linje med tidigare kvartal, trots en ökad produktionstakt, vilket visar på den fortsatt ökade effektiviteten i vår produktion. Marginalen är densamma som förra året, 5,2%, men det är viktigt att poängtera att den fluktuerar något kvartal till kvartal beroende på marknader med tillhörande skatter och liknande avgifter. En strategisk målbild är att öka marginalen över tid genom allt fler direkta integrationer av vår plattform. Under kvartalet förstärks kassan i bolaget med 2,1 miljoner kronor, vilket visar på styrkan av ökade intäkter och en stabil kostnadsbas.

Wiener Games fortsätter leverera

Wiener Games producerar allt fler spel under Fantasma Games varumärke, vilket speglar utvecklingen av våra rörliga intäkter. Under andra kvartalet har två lanseringar genomförts med positiv ROI-utveckling sedan dessa spel lanserades. På sikt innebär en mer optimerad affärsmodell med Wiener Games att fasta intäkter kommer att avta och ersättas med alltmer rörliga intäkter.

Starkare varumärke och ökad kvalitet öppnar upp för ytterligare lönsam tillväxt

Med flera kvartal av lyckade spellanseringar i ryggen har vi lyckats förstärka vårt varumärke bland existerande ledande operatörer samtidigt som vi kontinuerligt för diskussioner med nya operatörer. Kvaliteten i våra spel genererar kontinuerligt fler spelare vid varje lansering, något som möjliggjorts av ett starkt team och omfattande erfarenhet av lyckade lanseringar – vi förstår hur spelarna vill spela. Genom erfarenhet föds möjligheter där vi nu har många nya integrationer på gång inför hösten och framgent. Det, tillsammans med en fortsatt ökad kvalitet i våra spel och bibehållen produktionstakt, öppnar upp för en spännande tid för Fantasma Games framöver.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen besök www.fantasmagames.com

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Gold Pigger, Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 07 augusti 2024 kl. 07:30 CET