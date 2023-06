Fantasma Games lanserar nytt spel exklusivt med Entain

Fantasma Games meddelar idag lanseringen av bolagets senaste spel, Rich Raports, i exklusivt i samarbete med Entain (LSE: ENT) via distributionspartnern Relax Gaming. Under de kommande två veckorna kommer spelet endast vara tillgängligt via Entains varumärken, vilket inkluderar Ladbrokes, Bwin, PartyCasino med fler, på flera marknader i Europa. Den globala lanseringen av spelet är planerad till den fjärde juli.

Detta partnerskap markerar ytterligare ett framsteg för Fantasma Games, då Entain som är en ledande aktör, har visat ökat förtroende och intresse för våra spel.

“Rich Raports har ett unikt tema och spännande spelmekanik, vilket medfört att Entain vill ha spelet exklusivt och ge oss extra mycket exponering under den exklusiva perioden. Vi ser fram emot att se hur det kommer att prestera då Entain redan är en av våra största samarbetspartners, och som gett goda resultat historiskt. Vi planerar att lansera spelet först på den europeiska marknaden och förväntas även finnas tillgängligt i USA mot slutet av året,” säger Fredrik Johansson, VD och grundare av Fantasma Games.

För mer information om Rich Raports: https://www.fantasmagames.com/project/rich-raptors/

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 250 operatörer däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.