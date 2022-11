Fantasma Games lanserar sitt första vinter spel

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget lanserat ett nytt spel globalt, Wins of Winter, genom Relax Gaming. Wins of Winter utspelar sig i ett vinterunderland fyllt med magiska ögonblick, baserat på tidigare succé-koncept. Spelet är baserat på bolagets framgångsrika spelrelease tidigare i år med Magikspell, vilket visade på lönsamhet under rekordtid.

”Vi är väldigt nöjda med att nu kunna lansera ytterligare ett spel som vi arbetat hårt med under en längre tid. Spelet når den globala marknaden genom vår distributonspartner Relax Gaming där vi har stora förhoppningar kring att spelet skall kunna driva på ytterligare tillväxt och gasa på det starka momentum som vi nu upplever. Spelet kommer vara tillgängligt till över 150 operatörer och fler än 500 varumärken. Under vintern kommer expansionen av befintliga och nya spel fortsätta med lanseringar på nya och befintliga marknader samtidigt som vi utökar vår räckvidd via samarbeten med ledande operatörer i marknaden. Målsättningen är att utöka produktionskapaciteteten under år 2023, vilket vi kommunicerade i samband med Q3-rapporten, för att kunna lansera ett spel per månad och därmed stärka vår position ytterligare”, säger VD och grundare Fredrik Johansson.

