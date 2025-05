If i Almedalen lyfter arbetsplatshälsa och risker i den gröna omställningen

Hur skapar vi trygga och hållbara samhällen i en tid präglad av mental ohälsa och stress, ett oroligt omvärldsläge och snabba tekniksprång? Vad behöver förändras på dagens arbetsplatser för att skapa ett mer hållbart arbetsliv? I Almedalen 2025 lyfter If några av vår tids mest angelägna samhällsutmaningar: den ökade mentala ohälsan och säkerhetsriskerna i den gröna omställningen.

If lyfter stor, nordisk hälsorapport

If bjuder in till flera arrangemang under årets upplaga av Almedalsveckan. Vid två av dessa fördjupar vi oss i Ifs årliga, nordiska hälsorapport, som bygger på en undersökning genomförd bland drygt 4 000 respondenter i de nordiska länderna om stress och arbetsplatshälsa.

– Siffrorna i såväl vår egen undersökning som i Försäkringskassans statistik över stressrelaterade sjukskrivningar är alarmerande. Det krävs ett förebyggande arbete där arbetsgivarna tar sitt ansvar för att stoppa utvecklingen mot en kroniskt stressad befolkning. Vi måste som enskilda individer också stanna upp och reflektera över detta. Arbetsförmågan är bland det första som påverkas så här borde det finnas ett intresse från alla parter att förebygga ohälsa, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Tillsammans med bland annat branschorganisationen Svensk Försäkring arrangerar If även ett panelsamtal om framtidens sjukvårdsförsäkring. Allt fler arbetsgivare och individer väljer att teckna en privat sjukvårdsförsäkring, ofta via sin arbetsgivare, och panelen kommer att diskutera på vilket sätt sjukvårdsförsäkring kan bidra till ökad samhällsnytta.

Hänger säkerheten med i utvecklingen?

Ytterligare ett viktigt fokusområde för If är att öka kunskapen om de säkerhetsutmaningar som kommer med den gröna omställningen där solceller, batterilagring och gröna byggmaterial skapar nya sårbarheter.

För att möta klimatförändringarna krävs en grön omställning — men frågan är om säkerheten hänger med? I vårt seminarium lyfter vi hur säkerhet och långsiktig hållbarhet riskerar att glömmas bort i kortsiktiga hållbarhetsprojekt.

– Vi vill från Ifs sida lyfta de ökade riskerna som kommer med nya tekniker, material och energilösningar. Hela samhället behöver bidra till klimatanpassningen, men det måste ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att vi ska få ett hållbart och robust samhälle, säger Lina Sundgren, riskingenjör på If.

Varmt välkomna till våra arrangemang i Almedalen onsdag den 25 juni!

Ifs program i Almedalen 2025:

Onsdag den 25 juni klockan 13.00-13.20

Så lyckliga, så stressade – den nordiska paradoxen

Speed insights: Ifs nordiska hälsostrateg Kristina Ström Olsson presenterar de viktigaste insikterna från Ifs årliga, nordiska hälsoundersökning. 4 000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland har i undersökningen svarat på frågor om stress och arbetsplatshälsa.

Medverkande:

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Jessica Balksjö Nannini, moderator, If

Länk till arrangemanget i Almedalenprogrammet: https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2025/2763

Onsdag den 25 juni klockan 13.30-14.15

Skyhöga stressnivåer och rädsla för att prata med chefen – rapport från den nordiska arbetsmarknaden

Panelsamtal om arbetsgivarens och individens roll och ansvar för att åstadkomma ett mer hållbart arbetsliv, med mindre stress och mer förebyggande hälsoinsatser. Vad triggar människors stress och varför är vi svenskar så stressade? Vad kan man förvänta sig för stöd av sin arbetsgivare – och vilka förändringar kan individen själv göra för att minska på stressen?

Medverkande:

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Peter Hellberg, förbundsordförande, Unionen

Lisa Björk, docent i arbetsvetenskap, forskningsledare organisation och ledarskap, Institutet för stressmedicin, ISM, Västra Götalandsregionen

Jessica Balksjö Nannini, moderator, If

Länk till panelsamtalet i Almedalenprogrammet: https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2025/3001

Onsdag den 25 juni klockan 14.30-15.15

Riskerna bakom de gröna fasaderna – vem tar ansvar för säkerheten i den hållbara omställningen?

Solceller, batterilagring och gröna byggmaterial skapar nya sårbarheter, inte minst ur brandsäkerhets- och räddningstjänstperspektiv. I ett panelsamtalet lyfter vi vad som krävs för att tillsyn, regelverk och ansvar ska möta verklighetens gröna omställning?

Medverkande:

Lina Sundgren, riskingenjör, If

Karin Mannerfelt, hållbarhetsspecialist, Archus

Jessica Balksjö Nannini, moderator, If

Länk till panelsamtalet i Almedalenprogrammet: https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2025/3002

Onsdag den 25 juni klockan 11.15-12.00

Sjukvårdsförsäkring – nyckeln till ett friskare arbetsliv?

If medarrangör tillsammans med bland annat Svensk Försäkring

Allt fler svenskar har en vårdförsäkring – ofta via sin anställning. Arbetsgivare och individer ser försäkringen som en del i ökad trygghet och friskare arbetsliv, men hur fungerar försäkringen och på vilket sätt bidrar den till ökad samhällsnytta?

Medverkande:

Magnus Hedberg, Vd, Akavia (Akademikerförbunden)

Patrick Krassén, Policychef, Företagarna

Malin Sjölander, Oppositionsregionråd, Region Kalmar, M

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Eva Erlandsson, Senior ekonom, Svensk Försäkring

Göran Hägglund, Samtalsledare, Reform Society Company

Länk till panelsamtalet i Almedalenprogrammet: https://almedalsveckan.info/rg/almedalsveckan/evenemang-almedalsveckan/2025/3255