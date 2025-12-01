If i utökad julkampanj med Röda Korset

För andra året i rad kommer If och Röda Korset att synas tillsammans i en gemensam julkampanj under budskapet ”If hjälper mycket – Röda Korset hjälper mest”. I år utvidgas kampanjsamarbetet att utöver Sverige även omfatta Röda Korset i Norge och Danmark.

Målet ökad synlighet

Kampanjen kommer att synas utomhus i flera svenska, danska och norska städer, samt i tryckta, digitala och i sociala medier, under vecka 49 och 50. Målet med kampanjen är att öka Röda Korsets synlighet och påminna om behovet av hjälp till människor i utsatthet under en tid på året då mediebruset är som störst.

– Som Nordens största försäkringsgivare hjälper vi kunder dagligen och genom vår djupa expertis inom risk arbetar vi för att minska samhällsrisker, exempelvis kopplade till klimat och folkhälsa. Det känns både viktigt och meningsfullt att låna ut vårt koncept ”If hjälper mycket” till Röda Korset och låta det göra nytta i ett bredare samhällsperspektiv tillsammans med en organisation som delar vår syn på hjälp, säger Sumit Malhotra, Head of Brand, Marketing and Communication på If.

Tre länder samtidigt

Årets julkampanj skalas upp till nationell nivå i Sverige samt omfattar även ytterligare två av Ifs marknader – Norge och Danmark – vilket innebär ännu större räckvidd och synlighet.

– Vår nordiska storlek är en styrka för oss, som i det här fallet innebär att vi kan nyttja vår position och förhoppningsvis kunna bidra till att öka insamlingen till Röda Korsets arbete i tre länder samtidigt, säger Sumit Malhotra.

– Julen är en särskilt svår tid för många som redan har det tufft. Vi hoppas att kampanjen påminner om det och att fler vill bidra till vårt arbete, i Sverige och runt om i världen, säger Josefine Karlsson, tf kommunikations- och insamlingschef på svenska Röda Korset.

Om Ifs och Röda Korsets julkampanj

If och Röda Korset syns tillsammans under budskapet ”If hjälper mycket – Röda Korset hjälper mest”.

Kampanjen omfattar Sverige, Norge och Danmark och syns utomhus, i tryck, digitalt och i sociala medier under vecka 49–50.