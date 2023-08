If kliver in som huvudsponsor till Idol

För If är det nya sponsorskapet helt i linje med den långsiktiga strategin att finnas nära sina kunder, i deras vardag – även på fredagskvällarna framöver.

– Idol engagerar mer än hälften av Sveriges hushåll. Hög räckvidd är centralt för Ifs varumärkesstrategi, likaså familjer som målgrupp. Därmed är Idol en utmärk plattform för synlighet för If. Vi ser såklart också positivt på att vara en del av ett programformat som skapar så mycket glädje och gemenskap för familjer, säger Sumit Malhotra, Head of brand, marketing and communication på If.

För ett år sedan lanserades det numera smått klassiska kreativa reklamuttaget ”If hjälper mycket” som en förstärkning av kundlöftet ”Vid din sida”. Syftet var att nå en bred försäkringspublik genom att på ett nära, konkret och kontinuerligt sätt påminna om värdet av en försäkring.

– Vi har lyckats nå ut till väldigt många med våra kreativa uttag och budskap, som vi vet uppskattas av konsumenterna. Vi fortsätter att påminna om hur If kan hjälpa till och Idol är ett utmärkt tillfälle för oss att göra det, säger Sumit Malhotra, på If.

­– Det känns tryggt att vi fått If vid vår sida i Idol. Med trygghet i livet är det enklare som ung eller oavsett ålder inte låta tankar stanna i drömmar. Idol handlar just till mångt och mycket om att inte låta det stanna vid en dröm, säger Caroline Lord Skarplöth, chef sponsring TV4.

”Idol” har säsongspremiär den 28 augusti, 2023.