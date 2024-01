Kindred presenterar temat för Sustainable Gambling Conference – “Safer Gambling: A look into the future”

Kindred Group står värd för Sustainable Gambling Conference den 20 mars i London. Konferensen syftar till att samla experter, både inom och utanför industrin, för att dela idéer och perspektiv med målet att säkerställa en hållbar och säker bransch. Temat för konferensen 2024 är “Safer Gambling: A look into the future”.

Kindred Group plc (Kindred) kommer stå värd för Sustainable Gambling Conference på Kia Oval i London den 20 mars. Konferensen har etablerat sig som en knutpunkt för betydelsefulla diskussioner, där experter från olika sektorer, både inom som utanför branschen samlas. Internationellt erkända talare, inklusive representanter från EPIC Global Solutions, Gamban, EGBA, KPMG, Rdentify och TransUnion kommer att dela med sig av sina insikter och erfarenheter. De åtföljs av årets huvudtalare, den välkända författaren Daniel Maté.

“På årets konferens, under temat ‘Safer Gambling: A look into the future,’ kommer vi att fördjupa oss i implementeringen av AI inom spelbranschen, med fokus på dess potential att främja ansvarsfulla spelåtgärder. Vi kommer också att undersöka vilka möjligheter som finns för automatisering och teknologi när det gäller kostnadseffektivitet och finansiell risk. En av våra paneldiskussioner kommer att belysa vad som händer härnäst med den vitbok som presenterats i Storbritannien – ett tema som kommer att vara av intresse för många marknader i Europa. Med en stjärnspäckad lista över högkvalificerade talare ser jag framemot en konferens med värdefulla insikter och diskussioner för alla deltagare,” säger Alexander Westrell, Director of Communications på Kindred Group.

Sustainable Gambling Conference fungerar som en katalysator för gemensamma initiativ inom branschen. Den är i linje med Kindreds övergripande ambition att facilitera och bidra till faktabaserad och transparent debatt. Utöver detta erbjuder konferansen en plattform för alla intressenter som är involverade i spelbranschen. Konferensen 2024 kommer att äga rum den 20 mars på Kia Oval i London.

För mer information och registrering: www.sustainablegambling.com







För ytterligare information:

Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

press@kindredgroup.com

+46 72 165 15 17

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2.500 medarbetare globalt och är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA, (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

