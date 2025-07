Mikael Strunge utnämns till ny VD och koncernchef för ACROUD

Styrelsen för ACROUD AB (publ) (”Acroud”) har idag utsett Mikael Strunge till ny verkställande direktör och koncernchef för Acroud. Mikael Strunge, född 1981, har arbetat inom Acroud i fyra år i olika roller inom olika delar av företaget, senast som COO. Mikael Strunge efterträder Robert Andersson.

”På styrelsens vägnar vill jag tacka Robert Andersson för hans ledarskap och insatser under de senaste åren. Vi är glada att utse Mikael Strunge till ny VD och koncernchef. Mikael har djupgående operativ kunskap och en tydlig strategisk vision, och vi är övertygade om att Acroud under hans ledning kommer att gå in i en ny fas av tillväxt och innovation”, säger Morten Marcussen, styrelseordförande i Acroud.

”De senaste fyra åren på Acroud har varit en berg-och-dalbana av känslor och resultat. Jag är stolt över att acceptera detta uppdrag från styrelsen och ser fram emot att börja implementera företagets nya strategiska ramverk”, säger Mikael Strunge, ny VD och koncernchef för Acroud.

Biografi om Mikael Strunge

Mikael Strunge är 44 år gammal och har arbetat inom Acroud i över fyra år, senast som COO för Acroud, med ansvar för Acrouds dagliga ledning och operativa verksamhet. Innan dess var Mikael VD för PMG innan PMG förvärvades av Acroud.

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.