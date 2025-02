Oscarsgalan: Emilia Pérez går miste om storslam enligt oddsen

Musikalfilmen Emilia Pérez är Oscarsgalans mest nominerade film, men oddsen från Unibet pekar på att det blir magert med statyetter i flera av de tyngsta kategorierna.

Natten till måndag svensk tid är det dags för årets upplaga av Oscarsgalan. Förhandsfavoriten att utses till Bästa film är Anora, som ges oddset 1.44, vilket motsvarar en sannolikhet på 70%.

Därmed går Emilia Pérez – galans mest nominerade bidrag – miste om statyetten i en av de tyngsta kategorierna. Även i kategorier som Bästa kvinnliga huvudroll, Bästa regi, Bästa Ljud och Bästa Klippning går Emilia Pérez in som högoddsare enligt Unibet.

Oddsen sjunker på Chalamet

Adrien Brody (The Brutalist) är favorit till priset för Bästa manliga huvudroll. Men de senaste dagarna har chansen ökat för Timothée Chalamet, som spelar Bob Dylan i A Complete Unknown. Chalamet har gått från 3 gånger pengarna till 2,40 medan Brody höjts från 1.36 till 1.54.

Svenskens Oscarschanser

Sverige har en hatt i racet genom regissören Magnus von Horn och hans film Girl with the Needle, som tävlar i Bästa icke-engelskspråkiga film. Men oddsen tyder på att en vinst är osannolik, där filmen ligger långt bakom favoriterna Emilia Pérez och I’m Still Here.

– Oddsen talar för att Anora blir en av Oscarsnattens stora vinnare, med favoritskap i Bästa film, Bästa originalmanus och Bästa regi. Men de säkraste vinnarna hittar vi i birollskategorierna, där Zoe Saldana och Kieran Culkin är helt givna enligt våra odds, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Unibets kompletta odds på Oscarsgalan 2025

Nedan presenteras en komplett sammanställning av Unibets odds för årets Oscarskategorier:

Bästa Film:

Anora 1.44

Conclave 3.25

The Brutalist 7.50

A Complete Unknown 51.00

Emilia Perez 67.00

Bästa Kvinnliga Huvudroll:

Demi Moore (The Substance) 1.34

Mikey Madison (Anora) 2.80

Fernanda Torres (I’m Still Here) 21.00

Cynthia Erivo (Wicked) 34.00

Karla Sofia Gascon (Emilia Perez) 34.00

Bästa Regi:

Sean Baker (Anora) 1.62

Brady Corbet (The Brutalist) 2.20

Jacques Audiard (Emilia Perez) 21.00

Coralie Fargeat (The Substance) 26.00

James Mangold (A Complete Unknown) 34.00

Bästa Manliga Huvudroll:

Adrien Brody (The Brutalist) 1.36

Timothee Chalamet (A Complete Unknown) 2.40

Ralph Fiennes (Conclave) 15.00

Sebastian Stan (The Apprentice) 34.00

Colman Domingo (Sing Sing) 51.00

Bästa Manliga Biroll:

Kieran Culkin (A Real Pain) 1.01

Edward Norton (A Complete Unknown) 15.00

Jeremy Strong (The Apprentice) 21.00

Yura Borisov (Anora) 21.00

Guy Pearce (The Brutalist) 21.00

Bästa Kvinnliga Biroll:

Zoe Saldana (Emilia Perez) 1.04

Ariana Grande (Wicked) 10.00

Felicity Jones (The Brutalist) 21.00

Isabella Rossellini (Conclave) 21.00

Monica Barbaro (A Complete Unknown) 34.00

Bästa Originalmanus:

Anora 1.34

The Substance 3.75

A Real Pain 7.50

The Brutalist 15.00

September 5 41.00

Bästa Icke-Engelskspråkiga Film:

I’m Still Here 1.54

Emilia Perez 2.25

The Seed of the Sacred Fig 15.00

Flow 34.00

The Girl with the Needle 51.00

Bästa Dokumentär:

No Other Land 1.58

Porcelain War 2.40

Sugarcane 8.00

Black Box Diaries 15.00

Soundtrack to a Coup d’État 15.00

Bästa Animerade Film:

The Wild Robot 1.20

Flow 4.00

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl 21.00

Inside Out 2 34.00

Memoir of a Snail 34.00

Bästa Smink:

The Substance 1.07

Wicked 7.50

Nosferatu 13.00

Emilia Perez 34.00

A Different Man 41.00

Bästa Kostym:

Wicked 1.05

Conclave 9.00

Nosferatu 15.00

A Complete Unknown 26.00

Gladiator II 34.00

Bästa Ljud:

Dune: Part Two 1.34

A Complete Unknown 4.00

Wicked 5.50

Emilia Perez 21.00

The Wild Robot 21.00

Bästa Klippning:

Conclave 1.75

Anora 2.50

The Brutalist 6.00

Emilia Perez 21.00

Wicked 26.00

Bästa Filmmusik:

The Brutalist 1.25

Conclave 6.00

The Wild Robot 6.00

Emilia Perez 15.00

Wicked 26.00

Bästa Sång:

El Mal (Emilia Perez) 1.34

Mi Camino (Emilia Perez) 5.50

The Journey (The Six Triple Eight) 7.50

Like a Bird (Sing Sing) 15.00

Never Too Late (Elton John: Never Too Late) 15.00

Bästa Manus Efter Förlaga:

Conclave 1.05

Nickel Boys 10.00

Emilia Perez 13.00

A Complete Unknown 17.00

Sing Sing 26.00

Bästa Foto:

The Brutalist 1.25

Dune: Part Two 4.50

Nosferatu 5.00

Emilia Perez 41.00

Maria 51.00

Bästa Kortfilmsdokumentär:

I Am Ready, Warden 1.75

Incident 3.50

Death by Numbers 5.00

The Only Girl in the Orchestra 6.00

Instruments of a Beating Heart 15.00

Bästa Kortfilm:

A Lien 2.25

A Man Who Could Not Remain Silent 2.50

Anuja 3.50

I’m Not a Robot 7.50

The Last Ranger 21.00

Bästa Animerade Kortfilm:

Wander to Wonder 1.34

Beautiful Men 3.00

Magic Candles 7.50

In the Shadow of the Cypress 15.00

Yuck! 15.00

Bästa Scenografi:

Wicked 1.20

The Brutalist 8.00

Conclave 9.00

Nosferatu 11.00

Dune: Part Two 21.00

Bästa Specialeffekter:

Dune: Part Two 1.07

Kingdom of the Planet of the Apes 7.50

Wicked 21.00

Alien: Romulus 26.00

Better Man 26.00

