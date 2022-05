Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Fantasma Games har fastställts till 13,87 SEK per aktie

Fantasma Games AB (publ) (”Fantasma Games” eller ”Bolaget”) emitterade 560 000 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med Bolagets IPO under det första kvartalet 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under mätperioden från och med den 22 april 2022 till och med den 5 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 45,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 19,82 SEK och således är teckningskursen fastställd till 13,87 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 10 maj 2022 till och med den 24 maj 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, https://www.fantasmagames.com/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Fantasma Games i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information:

VD Fredrik Johansson

Fredrik@fantasmagames.com

+46 730 23 23 29

Om Fantasma Games AB (publ):

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och mailadress ca@mangold.se.