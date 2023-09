Fantasma Games lanserar spelet Divine Dynasty Princess via Light & Wonder

Fantasma Games (”Fantasma Games” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget kommer att genomföra ett nytt spelsläpp, Divine Dynasty Princess, via Light & Wonder den 27 september.

Divine Dynasty Princess kommer att vara tillgängligt för över 100 operatörer och via fler än 250 kända varumärken, inklusive ledande operatörer i Europa, Nordamerika och Sydamerika såsom Entain, BetMGM, Leovegas och Sisal. Spelet kommer att vara tillgängligt för alla operatörer, initialt i Europa, från den 27 september men förväntas gå live hos majoriteten av operatörerna inom Light & Wonders nätverk under de nästkommande månaderna på samtliga marknader med fokus på USA.

”Divine Dynasty Princess har ett asiatiskt tema och spelmekaniken är baserad på ett av Fantasma Games mest framgångsrika spel, Medallion. Det finns stora förhoppningar på spelet i samtliga marknader, då vi sett goda resultat från Medallion historiskt. Asiatiska teman är särskilt populära på den amerikanska marknaden, därav ser vi stora möjligheter att fortsatt kapitalisera och vinna marknadsandelar i USA.

Vi har nu en intensiv andra halva av året framför oss med flertalet spelsläpp, där Divine Dynasty Princess är en utav våra större produktioner under hösten. Genom hårt arbete och erfarenhet inom teamet på Fantasma Games förväntar vi oss att spelet, och framtida spelsläpp, tas väl emot av operatörer och spelare”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är Fantasma Games spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.