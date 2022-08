Fantasma Games släpper nytt spel i samarbete med Relax Gaming och expanderar med nya operatörer

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget lanserar ett nytt spel i samarbete med Relax Gaming. Spelet, Animal Carnival, lanseras i Europa genom över 150 operatörer till mer än 500 varumärken såsom bland annat Entain, Paddy Power, Betfair, Pokerstars, LeoVegas, Betsson och Svenska Spel.

Lanseringen av Animal Carnival sker i samarbete med distributören Relax Gaming och lanseras idag, den 31:a augusti. Animal Carnival är ett nytt spel där spelaren kastas in i en magisk skog fylld med cirkusliknande inslag, med spännande spelmekaniker, vilket sedan tidigare visat på goda resultat på den europeiska marknaden.

”Animal Carnival har redan innan lansering erhållit positiv respons från flertalet operatörer globalt, och jag ser därför ljust på spelets bidrag till bolagets ytterligare lönsamma tillväxt framgent. Genom lanseringen stärker vi vår närvaro på den sedan tidigare viktiga europeiska marknaden, och bland Europas ledande operatörer”, säger Fredrik Johansson, VD Fantasma Games.

Under augusti har även flera av Fantasma Games befintliga spel lanserats hos nya och befintliga operatörer. Bounty Showdown har bland annat lanserats hos SNAI, en italiensk operatör vilket är en viktig europeisk marknad och Wins of Nautilus har bland annat lanserats hos Gamesys Group PLC och inom Flutter Entertainment plc (FLTR.IR). Under hösten kommer expansionen av befintliga spel fortsätta med lanseringar på nya och befintliga marknader samt operatörer, utöver nylanseringar som bolaget har stora förhoppningar på.

Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)

e-post: fredrik@fantasmagames.com

telefon: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se