Wicket Gaming – Operativ uppdatering oktober

Vi närmar oss november månad och det är dags för en ny operativ uppdatering.

Namnbyte och intervju med Peter Vesterbacka

Som alla vet är Wicket Gaming på väg att transformeras till ett Edtech-bolag med egna speltitlar. Namnbytet kommer beslutas på en extra bolagsstämma den 7 november. Samma dag kommer vi att hålla en intervju med Rovio-ikonen Peter ”Mighty Eagle” Vesterbacka om Edtech-industrins potential. Intervjun kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Nya uppdrag i Tyskland

Vår tyska dotterkoncern Wegesrand (ed-tech segmentet) fortsätter att leverera positiva nyheter och att vinna marknadsandelar. Vi kunde nyligen pressmeddela att Wegesrand fått ett nytt uppdrag av den tyska staten värt cirka 3,4 miljoner SEK. Projektet har arbetsnamnet ”TheaDiPolis” och syftet är att genom lekfulla plattformar öka medborgardeltagandet i den tyska staden Arnsberg. Utöver detta har Wegesrand löpande erhållit en rad tilläggsuppdrag, så kallade add-ons, till befintliga projekt. Utöver rena konsultuppdrag skapar Wegesrand även plattformar som i framtiden ger månatliga licensintäkter, mer om det nedan.

King Royale – måldatum för publishingavtal satt

King Royale har sedan den senaste lägesuppdateringen fått in det viktiga “Gacha”-systemet. Detta är en viktig milstolpe och ett genombrott i utvecklingsarbetet. Inom några dagar skjuter vi även in monetariseringsuppdateringar i spelet. Med dessa uppdateringar förväntar vi oss ännu starkare KPI:er. Framförallt siktar vi på att stärka retention (återkommande spelare) dag 7. Vi ligger idag på cirka 6,7-7% och behöver få upp den till cirka 8,5-9 %. För er som inte laddat ner King Royale så är det hög tid att ni testar spelet. Det finns att tillgå på såväl AppStore som Playstore. Spelet är enligt många väldigt ”beroendeframkallande”, vilket skapar goda förutsättningar för att det kommer att nå en bred publik.

Legend of Slime är ett framgångsrikt Idle spel som vi benchmarkar mot. Att Legend of Slime genererar cirka 30 miljoner i intäkter per månad vittnar om att även andra liknande spel kan generera stora intäkter.

Den 15:e december 2023 ska vi ha en publishing deal på plats för King Royale.

Tank Operations

Tank Operations är en egenutvecklad titel som vi redan hittat en publishing deal för med 2tainment. Vi förväntar oss att spelet skall kunna lanseras på plattformen STEAM den 15 januari 2024. Vår publisher 2tainment, som sköter hela marknadsföringen av Tank Operations, kommer inom kort meddela oss förväntande intäktsprognoser för år 2024 och 2025.

Rail Experience

Senast den 31 januari 2024 kommer vi att släppa vår plattform Rail Experience. Plattformen är en digital utbildningsplattform med gamification-element som stöder utbildningen av lokomotivförare och underhållspersonal. Den förmedlar undervisningsinnehåll i en virtuell 3D-miljö och är anpassningsbar till respektive elev. Produkten är samproducerad med Captrain Deutschland GmbH, ett ledande europeiskt järnvägslogistikföretag. Årligen utbildas cirka 4000 nya lokomotivförare och underhållspersonal i Tyskland.

Vår intäktsmodell för plattformen Rail Experience är en månatlig licens per användare. Vårt mål för 2024 är att minst 600 elever ska använda plattformen och att utbildningsanordnaren ska betala en månatlig licensavgift på 49,90 EUR per elev. Målet för 2025 är 1200 elever och för 2026 1800 elever. Under 2025 har vi som ambition att bredda den geografiska användningen av plattformen till framförallt andra tysktalande länder men även Frankrike.

AppLeMat

AppLeMat är en annan av våra plattformar där intäktsmodellen baseras på licensintäkter. Plattformen är ett pedagogisk verktyg (Android & iOS) för barn med dyskalkyli och syftar till att stärka barnens förmåga att tillgodogöra sig matematik. Projektet beställdes av två framstående universitet – Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg och Universitetet i Würzburg. Plattformen är utvecklad tillsammans med Meister Cody GmbH och kommer att levereras till skolor under Q1 2024. Priset för den månatliga licensen diskuteras i skrivande stund. Marknaden för AppLeMat är stor; i Tyskland finns det cirka 4500 skolor för årskurs 1-3.

Förvärv

För oss är det viktigt att få till en balans mellan organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Förhandlingar med två potentiella förvärvskandidater pågår. Dessa kandidater skulle passa perfekt för vår Edtech-koncern.

Se intervju med Wicket Gamings vd Eric De Basso i Aktieportföljen Live från den 24 oktober 2023 här: https://www.youtube.com/watch?v=BTDcu7mDWec&t=14959s

