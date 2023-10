Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand visar upp den digitala utställningen "Vom Werk zum Display" för första gången på Kultur Digital Kongress

Projektet, som initierats av de tyska museerna Kunsthalle Mannheim och Kunstmuseum Stuttgart, fokuserar på frågan om hur konstverk kan förmedlas i sin unika kvalitet i ett digitalt format.

Det kommer att presenteras exklusivt för första gången idag den 10 oktober 2023 och pågår till imorgon den 11 oktober 2023 som en del av konferensen “Culture Digital Congress” och hålls av Foundation for Culture of the Federal Republic of Germany. Utställningen äger rum på UNESCO:s Zeche Zollverein – en site som är dedikerad till världsarvet.

Wegesrand vann projektet i en anbudstävling i början av 2022 och utställningen kommer att släppas för allmänheten i november 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com .

Om Wegesrand

Wegesrand är verksamt inom områdena utbildning, spel och film. Med ett omfattande nätverk av experter utnyttjar företaget innovationspotentialen, särskilt mot bakgrund av digitaliseringen. Tvärvetenskapliga team från de olika branscherna inom digital medieproduktion skapar unika lösningar, inklusive interaktiva upplevelser för museer. Wegesrand har utvecklat många projekt och tillämpningar där verktyg som gamification eller serious games möjliggör en modern och effektiv kunskapsöverföring.

För mer information, se Wegesrands webbplats www.wegesrand.net









